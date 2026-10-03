Третій армійський корпус показав рашистів, взятих у полон під час операції "Вівальді": "Кто сюда пришел - тот долбо#б". ВIДЕО
Під час операції "Вівальді" на Лиманщині бійці Третього армійського корпусу взяли в полон групу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після потрапляння в полон російським військовим надали необхідну медичну допомогу бійці 4-го окремого медичного батальйону.
"Їм пощастило вижити, потрапити до лікарів 4-го окремого медбату та чекати на обмін", - додають бійці у дописі до відео.
На оприлюднених кадрах медики показали надання допомоги полоненим відповідно до норм Женевських конвенцій.
Наразі полонені окупанти очікують на обмін на українських захисників.
Під час спілкування один із полонених також висловився щодо російських військових, які вирушають воювати проти України.
"Кто сюда пришел - тот долбо#б", - заявив окупант.
Історії полонених та кадри надання їм медичної допомоги опублікували бійці Трійки у своєму телеграм-каналі.
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