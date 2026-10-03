Третий армейский корпус показал рашистов, взятых в плен во время операции "Вивальди": "Кто сюда пришел - тот долбо#б"
В ходе операции "Вивальди" в Лиманском районе бойцы Третьего армейского корпуса взяли в плен группу оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания в плен российским военным оказали необходимую медицинскую помощь бойцы 4-го отдельного медицинского батальона.
"Им повезло выжить, попасть к врачам 4-го отдельного медбата и ждать обмена", - добавляют бойцы в подписи к видео.
На обнародованных кадрах медики показали оказание помощи пленным в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Сейчас пленные оккупанты ожидают обмена на украинских защитников.
Во время беседы один из пленных также высказался о российских военных, которые отправляются воевать против Украины.
"Кто сюда пришел - тот долбо#б", - заявил оккупант.
Истории пленных и кадры оказания им медицинской помощи опубликовали бойцы "Тройки" в своем Telegram-канале.
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воєнним злочинцем путлєром , щоб він поскоріше здох !