Третий армейский корпус показал рашистов, взятых в плен во время операции "Вивальди": "Кто сюда пришел - тот долбо#б"

В ходе операции "Вивальди" в Лиманском районе бойцы Третьего армейского корпуса взяли в плен группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания в плен российским военным оказали необходимую медицинскую помощь бойцы 4-го отдельного медицинского батальона.

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"Им повезло выжить, попасть к врачам 4-го отдельного медбата и ждать обмена", - добавляют бойцы в подписи к видео.

На обнародованных кадрах медики показали оказание помощи пленным в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Сейчас пленные оккупанты ожидают обмена на украинских защитников.

Во время беседы один из пленных также высказался о российских военных, которые отправляются воевать против Украины.

"Кто сюда пришел - тот долбо#б", - заявил оккупант.

Истории пленных и кадры оказания им медицинской помощи опубликовали бойцы "Тройки" в своем Telegram-канале.

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