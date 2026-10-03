Операція "Вівальді" ще триває, на сьогодні деокуповано до 140 кв. км, - Зеленський

Станом на сьогодні у межах наступальної операції Сил оборони під назвою "Вівальді" деокуповано приблизно 125–140 квадратних кілометрів української території.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Масштаби деокупації

""Вівальді" – дуже успішна операція. Вона ще не завершена. Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125–140 квадратних кілометрів", - сказав глава держави.

Зростання втрат ворога

Він зауважив, що кількість загиблих і поранених росіян за останні два-три місяці зросла.

"З початку року їхні втрати становили 30–32 тисячі осіб на місяць: 21–22 тисячі загиблих, решта – важко поранені. Зараз ідеться про 42 тисячі втрат на місяць. Отже, під час наступу ми втратили у кілька разів менше людей, ніж Росія, і вони були в обороні", - сказав Зеленський.

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Операцію хотіли розпочати ще рік тому

Крім того, президент розповів, що українські військові хотіли розпочати операцію "Вівальді" рік тому, але тоді вона ще не була достатньо підготовлена. За його словами, відтермінування дозволило досягти значно кращих результатів та мінімізувати втрати.

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