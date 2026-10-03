Операция "Вивальди" еще продолжается, на сегодняшний день деоккупировано до 140 кв. км, - Зеленский

На сегодняшний день в рамках наступательной операции Сил обороны под названием "Вивальди" деоккупировано примерно 125–140 квадратных километров украинской территории.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Масштабы деоккупации

""Вивальди" — очень успешная операция. Она еще не завершена. На сегодняшний день деоккупировано примерно 125–140 квадратных километров", — сказал глава государства.

Рост потерь противника

Он отметил, что количество погибших и раненых россиян за последние два-три месяца возросло.

"С начала года их потери составляли 30–32 тысячи человек в месяц: 21–22 тысячи погибших, остальные — тяжело раненые. Сейчас речь идет о 42 тысячах потерь в месяц. Таким образом, во время наступления мы потеряли в несколько раз меньше людей, чем Россия, причем они находились в обороне", — сказал Зеленский.

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Операцию хотели начать еще год назад

Кроме того, президент рассказал, что украинские военные хотели начать операцию "Вивальди" год назад, но тогда она еще не была достаточно подготовлена. По его словам, отсрочка позволила достичь значительно лучших результатов и минимизировать потери.

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