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Новости Удар по аэродрому РФ
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Дроны атаковали российский военный аэродром "Ханская" в Адыгее - возник пожар

В российской Адыгее после ночной атаки беспилотников вспыхнул пожар на военном аэродроме "Ханская" недалеко от Майкопа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители ночью сообщали о взрывах, пролете беспилотников и пожаре в районе военного аэродрома.

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На аэродроме "Ханская" базируется российская военная авиация. Объект используется для обеспечения полетов и подготовки авиационных подразделений.

По данным мониторинговых ресурсов, возгорание возникло после атаки беспилотников. В то же время точные масштабы повреждений на территории военного объекта пока уточняются.

После атаки дронов горит аэродром Ханская в Адыгее

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