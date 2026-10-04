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Дроны атаковали российский военный аэродром "Ханская" в Адыгее - возник пожар
В российской Адыгее после ночной атаки беспилотников вспыхнул пожар на военном аэродроме "Ханская" недалеко от Майкопа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители ночью сообщали о взрывах, пролете беспилотников и пожаре в районе военного аэродрома.
На аэродроме "Ханская" базируется российская военная авиация. Объект используется для обеспечения полетов и подготовки авиационных подразделений.
По данным мониторинговых ресурсов, возгорание возникло после атаки беспилотников. В то же время точные масштабы повреждений на территории военного объекта пока уточняются.
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