Пилоты 210-го ОШП провели дрон через вражеские ППО и РЭБ и ударили по железнодорожной логистике оккупантов в Донецке. ВИДЕО

Пилоты 210-го отдельного штурмового полка с помощью дальнобойного беспилотника поразили объект железнодорожной логистики российских оккупантов во временно оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время полета украинский дрон преодолел эшелонированную противовоздушную оборону и активное противодействие средств РЭБ противника.

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Кроме того, пилот 210-го ОШП уклонился от вражеского FPV-дрона, который на встречном курсе пытался протаранить украинский беспилотник.

Перед поражением цели дрон пролетел над "Донбасс Ареной", после чего продолжил полет к железнодорожному вокзалу оккупированного Донецка.

"Наступит день, и мы обязательно пойдем туда на матч "Шахтера"", — отметили бойцы 210-го отдельного штурмового полка в подписи к видео.

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