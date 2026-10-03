Пилоты 210-го ОШП провели дрон через вражеские ППО и РЭБ и ударили по железнодорожной логистике оккупантов в Донецке. ВИДЕО
Пилоты 210-го отдельного штурмового полка с помощью дальнобойного беспилотника поразили объект железнодорожной логистики российских оккупантов во временно оккупированном Донецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время полета украинский дрон преодолел эшелонированную противовоздушную оборону и активное противодействие средств РЭБ противника.
Кроме того, пилот 210-го ОШП уклонился от вражеского FPV-дрона, который на встречном курсе пытался протаранить украинский беспилотник.
Перед поражением цели дрон пролетел над "Донбасс Ареной", после чего продолжил полет к железнодорожному вокзалу оккупированного Донецка.
"Наступит день, и мы обязательно пойдем туда на матч "Шахтера"", — отметили бойцы 210-го отдельного штурмового полка в подписи к видео.
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