Пілоти 210-го ОШП провели дрон через ворожі ППО та РЕБ і завдали удару по залізничній логістиці окупантів у Донецьку. ВIДЕО
Пілоти 210-го окремого штурмового полку далекобійним безпілотником уразили об’єкт залізничної логістики російських окупантів у тимчасово окупованому Донецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час польоту український дрон подолав ешелоновану протиповітряну оборону та активну роботу засобів РЕБ противника.
Крім того, пілот 210-го ОШП ухилився від ворожого FPV-дрона, який на зустрічному курсі намагався протаранити український безпілотник.
Перед ураженням цілі дрон пролетів над "Донбас Ареною", після чого продовжив політ до залізничного вокзалу окупованого Донецька.
"Настане день, і ми обов’язково сходимо туди на матч "Шахтаря"", - зазначили бійці 210-го окремого штурмового полку в дописі до відео.
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