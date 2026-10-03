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Новини Ситуація на Донеччині Удари по логістиці РФ
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Пілоти 210-го ОШП провели дрон через ворожі ППО та РЕБ і завдали удару по залізничній логістиці окупантів у Донецьку. ВIДЕО

Пілоти 210-го окремого штурмового полку далекобійним безпілотником уразили об’єкт залізничної логістики російських окупантів у тимчасово окупованому Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час польоту український дрон подолав ешелоновану протиповітряну оборону та активну роботу засобів РЕБ противника.

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Крім того, пілот 210-го ОШП ухилився від ворожого FPV-дрона, який на зустрічному курсі намагався протаранити український безпілотник.

Перед ураженням цілі дрон пролетів над "Донбас Ареною", після чого продовжив політ до залізничного вокзалу окупованого Донецька.

"Настане день, і ми обов’язково сходимо туди на матч "Шахтаря"", - зазначили бійці 210-го окремого штурмового полку в дописі до відео.

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Автор: 

армія рф (22517) знищення (11230) Донбас (19661) ЗСУ (9191) логістика (276) дрони (9037) РЕБ (260)
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