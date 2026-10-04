Дрони атакували російський військовий аеродром "Ханська" в Адигеї - виникла пожежа. ВIДЕО

У російській Адигеї після нічної атаки безпілотників спалахнула пожежа на військовому аеродромі "Ханська" поблизу Майкопа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві жителі вночі повідомляли про вибухи, проліт безпілотників та пожежу в районі військового аеродрому.

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На аеродромі "Ханська" базується російська військова авіація. Об’єкт використовується для забезпечення польотів та підготовки авіаційних підрозділів.

За даними моніторингових ресурсів, займання виникло після атаки безпілотників. Водночас точні масштаби пошкоджень на території військового об’єкта наразі уточнюються.

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