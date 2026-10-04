Точным попаданием в люк операторы 225-го ОШП уничтожили российскую САУ "Гвоздика" на Гуляйпольском направлении

Операторы БПЛА 225-го отдельного штурмового полка уничтожили российскую САУ 2С1 "Гвоздика" на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время воздушной разведки украинские бойцы обнаружили огневую позицию противника, а после доразведки идентифицировали цель как 122-мм самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика".

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По вражеской САУ нанесли точный удар с помощью беспилотника. После попадания в люк установка загорелась изнутри и была полностью уничтожена.

Результат поражения зафиксировали с воздуха операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра".

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