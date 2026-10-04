Точним влучанням у люк оператори 225-го ОШП спалили російську САУ "Гвоздика" на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

Оператори БпАК 225-го окремого штурмового полку знищили російську САУ 2С1 "Гвоздика" на Гуляйпільському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час повітряної розвідки українські бійці виявили вогневу позицію противника, а після дорозвідки ідентифікували ціль як 122-мм самохідну гаубицю 2С1 "Гвоздика".

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По ворожій САУ завдали точного удару безпілотником. Після влучання в люк установка загорілася зсередини та була повністю знищена.

Результат ураження зафіксували з повітря оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".

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