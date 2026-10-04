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Новини Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
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Пілоти Су-27 двома авіабомбами знищили пункт управління БпЛА рашистів на сході. ВIДЕО

Пілоти винищувачів Су-27 Повітряних сил України завдали двох авіаударів по пункту управління БпЛА російських окупантів на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські льотчики двома точними влучаннями авіабомб уразили ворожий об’єкт.

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Унаслідок влучань споруду було знищено, а особовий склад російських окупантів, який перебував усередині, ліквідовано.

Кадрами бойового вильоту авіації поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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