Пілоти Су-27 двома авіабомбами знищили пункт управління БпЛА рашистів на сході. ВIДЕО
Пілоти винищувачів Су-27 Повітряних сил України завдали двох авіаударів по пункту управління БпЛА російських окупантів на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські льотчики двома точними влучаннями авіабомб уразили ворожий об’єкт.
Унаслідок влучань споруду було знищено, а особовий склад російських окупантів, який перебував усередині, ліквідовано.
Кадрами бойового вильоту авіації поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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