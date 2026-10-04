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Новости Уничтожение российских оккупантов Воздушная деятельность ВСУ
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Пилоты Су-27 двумя авиабомбами уничтожили пункт управления БПЛА рашистов на востоке

Пилоты истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли два авиаудара по пункту управления БПЛА российских оккупантов на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские летчики двумя точными попаданиями авиабомб поразили вражеский объект.

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В результате попаданий сооружение было уничтожено, а личный состав российских оккупантов, находившийся внутри, ликвидирован.

Кадрами боевого вылета авиации поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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