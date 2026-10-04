Пилоты Су-27 двумя авиабомбами уничтожили пункт управления БПЛА рашистов на востоке
Пилоты истребителей Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанесли два авиаудара по пункту управления БПЛА российских оккупантов на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские летчики двумя точными попаданиями авиабомб поразили вражеский объект.
В результате попаданий сооружение было уничтожено, а личный состав российских оккупантов, находившийся внутри, ликвидирован.
Кадрами боевого вылета авиации поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль