Полиция Финляндии расследует возможное военное преступление, совершенное в Украине
Центральная уголовная полиция (ЦУП) Финляндии расследует возможное военное преступление, совершенное в Украине. Предварительное расследование началось в этом году.
Об этом пишет Yle, передает Цензор.НЕТ.
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Как отмечается, для финских правоохранительных органов такое дело — редкость.
Пока что полиция не раскрывает подробностей. Так, не сообщается, когда могло произойти преступление, кто является потерпевшим и есть ли в деле подозреваемые.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЦКП собирала доказательства вероятных военных преступлений России. Однако полиция не уточняет, как узнала именно об этом случае.
Сообщается, что к военным преступлениям могут относиться, в частности, умышленное убийство гражданских лиц или военнопленных, пытки и бесчеловечное обращение. Согласно финскому законодательству, за военное преступление предусмотрено не менее года лишения свободы. Максимальное наказание — пожизненное заключение.
Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину полиция Финляндии получила десятки сообщений о возможных военных преступлениях, совершенных в Украине.
В то же время расследование, начатое в этом году, остается единственным делом о предполагаемом военном преступлении в Украине, которое сейчас ведет Центральная уголовная полиция. Такие случаи в Финляндии крайне редки.
Что предшествовало
В августе апелляционный суд Хельсинки вынес решение по делу о военных преступлениях, совершенных в Украине в 2014 году. Пока что это единственное подобное дело, которое дошло до финского суда. Россиянин Воислав Торден был приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы.
- Напомним, в 2023 году в Финляндии арестовали одного из лидеров российской группировки наемников "Русич" Яна Петровского (Воислав Торден).
- Он также был внесен в санкционные списки ЕС и США за угрозу суверенитету и независимости Украины.
- Сообщалось, что в Финляндии завершился судебный процесс в отношении Воислава Тордена, бывшего командира российской группировки "Русич".
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