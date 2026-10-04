Поліція Фінляндії розслідує ймовірний воєнний злочин, скоєний в Україні
Центральна кримінальна поліція (ЦКП) Фінляндії розслідує ймовірний воєнний злочин, скоєний в Україні. Попереднє розслідування розпочалося цього року.
Про це пише Yle, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як зазначається, для фінських правоохоронних органів така справа – рідкість.
Поки що поліція не розкриває подробиць. Так, не повідомляють, коли міг статися злочин, хто є потерпілим і чи є у справі підозрювані.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ЦКП збирала докази ймовірних воєнних злочинів Росії. Однак поліція не уточнює, як дізналася саме про цей випадок.
Повідомляється, що до воєнних злочинів можуть належати, зокрема, умисне вбивство цивільних осіб або військовополонених, тортури та нелюдське поводження. Згідно з фінським законодавством, за воєнний злочин передбачено не менше року позбавлення волі. Максимальне покарання - довічне ув'язнення.
Також зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція Фінляндії отримала десятки повідомлень про можливі воєнні злочини, скоєні в Україні.
Водночас розслідування, розпочате цього року, залишається єдиною справою щодо ймовірного воєнного злочину в Україні, яку зараз веде Центральна кримінальна поліція. Такі випадки у Фінляндії вкрай рідкісні.
Що передувало
У серпні апеляційний суд Гельсінкі ухвалив рішення у справі про воєнні злочини, скоєні в Україні у 2014 році. Поки що це єдина подібна справа, яка дійшла до фінського суду. Росіянина Воїслава Тордена засудили до 12 років і шести місяців позбавлення волі.
- Нагадаємо, у 2023 році у Фінляндії заарештували одного з лідерів російського угруповання найманців "Русич" Яна Петровського (Воїслав Торден).
- Він також був внесений до санкційних списків ЄС та США за загрозу суверенітету та незалежності України.
- Повідомлялося, що у Фінляндії завершився судовий процес щодо Воїслава Тордена, колишнього командира російського угруповання "Русич".
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