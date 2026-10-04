Поліція Фінляндії розслідує ймовірний воєнний злочин, скоєний в Україні

Центральна кримінальна поліція (ЦКП) Фінляндії розслідує ймовірний воєнний злочин, скоєний в Україні. Попереднє розслідування розпочалося цього року.

Про це пише Yle, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Як зазначається, для фінських правоохоронних органів така справа – рідкість.

Поки що поліція не розкриває подробиць. Так, не повідомляють, коли міг статися злочин, хто є потерпілим і чи є у справі підозрювані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ЦКП збирала докази ймовірних воєнних злочинів Росії. Однак поліція не уточнює, як дізналася саме про цей випадок.

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Повідомляється, що до воєнних злочинів можуть належати, зокрема, умисне вбивство цивільних осіб або військовополонених, тортури та нелюдське поводження. Згідно з фінським законодавством, за воєнний злочин передбачено не менше року позбавлення волі. Максимальне покарання - довічне ув'язнення.

Також зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція Фінляндії отримала десятки повідомлень про можливі воєнні злочини, скоєні в Україні.

Водночас розслідування, розпочате цього року, залишається єдиною справою щодо ймовірного воєнного злочину в Україні, яку зараз веде Центральна кримінальна поліція. Такі випадки у Фінляндії вкрай рідкісні.

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Що передувало

У серпні апеляційний суд Гельсінкі ухвалив рішення у справі про воєнні злочини, скоєні в Україні у 2014 році. Поки що це єдина подібна справа, яка дійшла до фінського суду. Росіянина Воїслава Тордена засудили до 12 років і шести місяців позбавлення волі.