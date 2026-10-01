Чотирьом командирам РФ повідомили про підозру через ракетний удар по Кривому Рогу, - Офіс Генпрокурора

Чотирьом представникам вищого військового командування РФ заочно повідомили про підозру у справі про ракетний удар по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. За даними слідства, вони були причетні до планування та здійснення атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

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Підозри оголошено за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Вранці 28 серпня 2024 року російські військові завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по цивільних об'єктах у центральній частині Кривого Рогу.

Тоді постраждали 10 людей віком від 18 до 60 років. Повністю знищено станцію технічного обслуговування автомобілів. Також пошкоджено готель, будівлі Фонду соціального страхування, окружної прокуратури, навчального закладу та гуртожитку, АЗС і багатоквартирні будинки.

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Слідство встановило чотирьох російських командирів

За даними слідства, до організації та здійснення ракетного удару причетні:

генерал-полковник Олексій Кім - заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ, який, за версією слідства, здійснював загальне керівництво та координував роботу Центру з вогневого ураження;

віцеадмірал Олександр Пєшков - заступник командувача угруповання військ РФ з вогневого ураження, який керував плануванням та узагальненням пропозицій щодо удару;

контрадмірал Олексій Петрушин - начальник центру управління розвідкою, який забезпечив розвідувальними даними під час планування;

полковник Дмитро Козловський - начальник ракетних військ і артилерії угруповання військ РФ, який, за даними слідства, запропонував засіб ураження та передав команду на ракетний удар.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Національної поліції України.

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