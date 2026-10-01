Четырем командирам РФ сообщили о подозрении в связи с ракетным ударом по Кривому Рогу, - Офис генпрокурора

Четырём представителям высшего военного командования РФ заочно предъявлено подозрение по делу о ракетном ударе по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. По данным следствия, они были причастны к планированию и осуществлению атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подозрения предъявлены по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Утром 28 августа 2024 года российские военные нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" по гражданским объектам в центральной части Кривого Рога.

Тогда пострадали 10 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Полностью уничтожена станция технического обслуживания автомобилей. Также повреждены гостиница, здания Фонда социального страхования, окружной прокуратуры, учебного заведения и общежития, АЗС и многоквартирные дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 258 тысяч военных преступлений РФ, рекордные потери среди гражданского населения и 3,9 млн ВПЛ: обнародован анализ нарушений прав человека

Следствие установило личности четырех российских командиров

По данным следствия, к организации и осуществлению ракетного удара причастны:

генерал-полковник Алексей Ким - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, который, по версии следствия, осуществлял общее руководство и координировал работу Центра по огневому поражению;

вице-адмирал Александр Пешков - заместитель командующего группировкой войск РФ по огневому поражению, который руководил планированием и обобщением предложений по нанесению удара;

контрадмирал Алексей Петрушин - начальник центра управления разведкой, который обеспечил разведывательными данными в ходе планирования;

полковник Дмитрий Козловский - начальник ракетных войск и артиллерии группировки войск РФ, который, по данным следствия, предложил средство поражения и отдал приказ на ракетный удар.

Досудебное расследование ведут следователи Национальной полиции Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идентифицирован российский командир, использовавший пленных в качестве "живого щита" в Сумской области, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж