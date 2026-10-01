Четырем командирам РФ сообщили о подозрении в связи с ракетным ударом по Кривому Рогу, - Офис генпрокурора
Четырём представителям высшего военного командования РФ заочно предъявлено подозрение по делу о ракетном ударе по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. По данным следствия, они были причастны к планированию и осуществлению атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Подозрения предъявлены по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Утром 28 августа 2024 года российские военные нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" по гражданским объектам в центральной части Кривого Рога.
Тогда пострадали 10 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Полностью уничтожена станция технического обслуживания автомобилей. Также повреждены гостиница, здания Фонда социального страхования, окружной прокуратуры, учебного заведения и общежития, АЗС и многоквартирные дома.
Следствие установило личности четырех российских командиров
По данным следствия, к организации и осуществлению ракетного удара причастны:
- генерал-полковник Алексей Ким - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, который, по версии следствия, осуществлял общее руководство и координировал работу Центра по огневому поражению;
- вице-адмирал Александр Пешков - заместитель командующего группировкой войск РФ по огневому поражению, который руководил планированием и обобщением предложений по нанесению удара;
- контрадмирал Алексей Петрушин - начальник центра управления разведкой, который обеспечил разведывательными данными в ходе планирования;
- полковник Дмитрий Козловский - начальник ракетных войск и артиллерии группировки войск РФ, который, по данным следствия, предложил средство поражения и отдал приказ на ракетный удар.
Досудебное расследование ведут следователи Национальной полиции Украины.
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