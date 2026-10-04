СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять фото и видео вражеских обстрелов

Служба безопасности Украины призывает граждан не снимать и не распространять фото и видео вражеских атак. В частности, не публиковать материалы, на которых запечатлены удары оккупантов по военным объектам и критической инфраструктуре, работа ПВО и т. п.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

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Войска РФ корректируют повторные удары

Так, в СБУ отмечают, что такие записи могут быть использованы не только российскими пропагандистами, но и военными РФ, которые отслеживают и анализируют подобные материалы, чтобы корректировать свои повторные удары.

Также отмечается, что публикация такого контента может рассматриваться правоохранительными органами как преступление и влечет за собой суровое наказание. В зависимости от сопутствующих обстоятельств такие действия могут быть квалифицированы по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. В частности, в контексте несанкционированного распространения информации о перемещении ВСУ и предоставления информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы).

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СБУ реагирует на распространение таких записей

Отмечается, что оперативные подразделения Службы систематически расследуют случаи распространения таких записей в сети и привлекают их авторов к ответственности.

"Призываем украинцев быть ответственными, не помогать врагу и не подвергать опасности других граждан!" - добавили в СБУ.

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