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Новости Задержание корректировщиков Обстрелы Украины
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СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять фото и видео вражеских обстрелов

СБУ призвала не распространять фото и видео вражеских обстрелов

Служба безопасности Украины призывает граждан не снимать и не распространять фото и видео вражеских атак. В частности, не публиковать материалы, на которых запечатлены удары оккупантов по военным объектам и критической инфраструктуре, работа ПВО и т. п.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

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Войска РФ корректируют повторные удары

Так, в СБУ отмечают, что такие записи могут быть использованы не только российскими пропагандистами, но и военными РФ, которые отслеживают и анализируют подобные материалы, чтобы корректировать свои повторные удары.

Также отмечается, что публикация такого контента может рассматриваться правоохранительными органами как преступление и влечет за собой суровое наказание. В зависимости от сопутствующих обстоятельств такие действия могут быть квалифицированы по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. В частности, в контексте несанкционированного распространения информации о перемещении ВСУ и предоставления информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы).

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СБУ реагирует на распространение таких записей

Отмечается, что оперативные подразделения Службы систематически расследуют случаи распространения таких записей в сети и привлекают их авторов к ответственности.

"Призываем украинцев быть ответственными, не помогать врагу и не подвергать опасности других граждан!" - добавили в СБУ.

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обстрел (35835) СБУ (21529) корректировщик (202)
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Топ комментарии
+10
Все правильно. Але ж вони вже літають і знімають самі. Навіть вдень. Як у тирі розстрілюють найбільш захищене місто в країні. Технологічна перевага, про яку говорив Верховний, досягнута. Тільки не нами.
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04.10.2026 15:20 Ответить
+7
Хай ще закличуть деяких привладі менше патяки !
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04.10.2026 15:37 Ответить
+6
Подоллякам і аброхіміям повідомлять про своє прохання ? Рекомендованим листом ?
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04.10.2026 15:44 Ответить

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