СБУ закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів

Служба безпеки України закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, не публікувати контент, який фіксує удари окупантів по військових об’єктах та критичній інфраструктурі, роботу ППО тощо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

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Війська РФ коригують повторні удари

Так, у СБУ зауважують, що такі записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари.

Також наголошується, що публікація такого контенту може розглядатися правоохоронцями як злочин і передбачає суворе покарання. Залежно від супутніх обставин, такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зокрема, в контексті несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ та надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі).

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СБУ відпрацьовують поширення таких записів

Зазначається, що оперативні підрозділи Служби системно відпрацьовують випадки поширення таких записів у мережі та притягують їхніх авторів до відповідальності.

"Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!" - додали в СБУ.

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