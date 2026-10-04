СБУ закликає українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів
Служба безпеки України закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, не публікувати контент, який фіксує удари окупантів по військових об’єктах та критичній інфраструктурі, роботу ППО тощо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.
Війська РФ коригують повторні удари
Так, у СБУ зауважують, що такі записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари.
Також наголошується, що публікація такого контенту може розглядатися правоохоронцями як злочин і передбачає суворе покарання. Залежно від супутніх обставин, такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зокрема, в контексті несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ та надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі).
СБУ відпрацьовують поширення таких записів
Зазначається, що оперативні підрозділи Служби системно відпрацьовують випадки поширення таких записів у мережі та притягують їхніх авторів до відповідальності.
"Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!" - додали в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
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