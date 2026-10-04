СБУ поразила два истребителя РФ - Су-35 и Су-34 на аэродроме в Адыгее
В ночь на 4 октября беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили российские самолеты Су-35 и Су-34 на военном аэродроме "Ханская" в РФ.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Пораженные объекты
Этой ночью Служба безопасности Украины успешно атаковала военный аэродром "Ханская" в Республике Адыгея РФ. Расстояние до цели - около 500 км.
Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили:
- Су-35 (многоцелевой истребитель, считающийся одним из самых современных боевых самолетов РФ. Экспортная стоимость - около $100 млн.)
- Су-34 (истребитель-бомбардировщик, ключевой самолет российской тактической авиации. Экспортная стоимость - около $50 млн.)
- склад боеприпасов на территории аэродрома.
Носители КАБ
Отмечается, что оба самолета являются носителями управляемых авиационных бомб (КАБ), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам.
"СБУ систематически наносит удары по военным объектам РФ, последовательно снижая её способность вести войну против Украины. Вражеские удары по украинским городам, гражданской и критической инфраструктуре не останутся без ответа", - подчеркнули в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
озвірілу кацапню 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼