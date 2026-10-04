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СБУ поразила два истребителя РФ - Су-35 и Су-34 на аэродроме в Адыгее

Российский Су-35

В ночь на 4 октября беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили российские самолеты Су-35 и Су-34 на военном аэродроме "Ханская" в РФ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Пораженные объекты 

Этой ночью Служба безопасности Украины успешно атаковала военный аэродром "Ханская" в Республике Адыгея РФ. Расстояние до цели - около 500 км.

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили:

  • Су-35 (многоцелевой истребитель, считающийся одним из самых современных боевых самолетов РФ. Экспортная стоимость - около $100 млн.)
  • Су-34 (истребитель-бомбардировщик, ключевой самолет российской тактической авиации. Экспортная стоимость - около $50 млн.)
  • склад боеприпасов на территории аэродрома.

Носители КАБ

Отмечается, что оба самолета являются носителями управляемых авиационных бомб (КАБ), которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам.

"СБУ систематически наносит удары по военным объектам РФ, последовательно снижая её способность вести войну против Украины. Вражеские удары по украинским городам, гражданской и критической инфраструктуре не останутся без ответа", - подчеркнули в СБУ.

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Автор: 

самолет (3906) СБУ (21529) аэродром (352)
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Топ комментарии
+13
Честь і хвала нашим Воїнам , які знищують
озвірілу кацапню 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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04.10.2026 16:28 Ответить
+6
Чудова новина, цікаво, в статистику вони попадуть? звернув увагу, не всі кацапкрила вражені на території кацапії попадають в статистику.
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04.10.2026 16:23 Ответить
+2
потрібно вражати дзеркально , як вони знищююють українців. житлові будинки у москві та пітері, звичайні АЗС в день коли кацапів побільше, станції метро та просто зупинки громадського транпорту, ринки. тоді війна швиденько закічиться
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04.10.2026 16:43 Ответить

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