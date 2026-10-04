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СБУ уразила два винищувачі РФ – Су-35 та Су-34 на аеродромі в Адигеї

Російський Су-35

У ніч на 4 жовтня безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили російські літаки Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі "Ханська" в РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Уражені об'єкти 

Цієї ночі Служба безпеки України успішно атакувала військовий аеродром "Ханська" у Республіці Адигея РФ. Відстань до цілі — близько 500 км.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили:

  • Су-35 (багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків РФ. Експортна вартість — близько $100 млн.)
  • Су-34 (винищувач-бомбардувальник, ключовий літак російської тактичної авіації. Експортна вартість — близько $50 млн.)
  • склад боєприпасів на території аеродрому.

Носії КАБів

Зазначається, що обидва літаки є носіями керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах.

"СБУ системно відпрацьовує по військових об’єктах РФ, послідовно зменшуючи її спроможність вести війну проти України. Ворожі удари по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі не залишаться без відповіді", - наголосили в СБУ.

Читайте також: Сили оборони уразили Су-24 та місце запуску ударних БпЛА РФ, - Генштаб

Автор: 

літак (2623) СБУ (12986) аеродром (312)
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Топ коментарі
+17
Честь і хвала нашим Воїнам , які знищують
озвірілу кацапню 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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04.10.2026 16:28 Відповісти
+7
Чудова новина, цікаво, в статистику вони попадуть? звернув увагу, не всі кацапкрила вражені на території кацапії попадають в статистику.
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04.10.2026 16:23 Відповісти
+2
потрібно вражати дзеркально , як вони знищююють українців. житлові будинки у москві та пітері, звичайні АЗС в день коли кацапів побільше, станції метро та просто зупинки громадського транпорту, ринки. тоді війна швиденько закічиться
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04.10.2026 16:43 Відповісти

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