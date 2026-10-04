СБУ уразила два винищувачі РФ – Су-35 та Су-34 на аеродромі в Адигеї

У ніч на 4 жовтня безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили російські літаки Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі "Ханська" в РФ.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Уражені об'єкти

Цієї ночі Служба безпеки України успішно атакувала військовий аеродром "Ханська" у Республіці Адигея РФ. Відстань до цілі — близько 500 км.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили:

Су-35 (багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків РФ. Експортна вартість — близько $100 млн.)

Су-34 (винищувач-бомбардувальник, ключовий літак російської тактичної авіації. Експортна вартість — близько $50 млн.)

склад боєприпасів на території аеродрому.

Носії КАБів

Зазначається, що обидва літаки є носіями керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах.

"СБУ системно відпрацьовує по військових об’єктах РФ, послідовно зменшуючи її спроможність вести війну проти України. Ворожі удари по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі не залишаться без відповіді", - наголосили в СБУ.

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