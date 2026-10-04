Германия хочет ускорить вступление Украины в ЕС и работает над этим, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров в Киеве обсуждали европейскую перспективу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Германия хочет ускорить вступление Украины в ЕС

"Мы хотим ускорить вступление Украины в Европейский Союз. Мы хотим ускорения и ради этого работаем в Брюсселе", - отметил Мерц.

Он добавил, что во время переговоров в Киеве с президентом Украины также обсуждали европейскую перспективу Украины.

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Украина работает над реформами

По словам Мерца, Украина работает над реформами в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

"Я очень приветствую то, что президент еще раз заверил нас в этом. Ведь эти реформы важны для выделения дальнейшей финансовой помощи. Правительство и парламент несут здесь совместную особую ответственность", - сказал он.

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В то же время канцлер сообщил, что в ходе дальнейших переговоров с Зеленским планирует более подробно обсудить свое ранее высказанное предложение об ассоциированном членстве Украины.