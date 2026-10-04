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Новости Членство Украины в ЕС
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Германия хочет ускорить вступление Украины в ЕС и работает над этим, - Мерц

Мерц о вступлении Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров в Киеве обсуждали европейскую перспективу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Германия хочет ускорить вступление Украины в ЕС

"Мы хотим ускорить вступление Украины в Европейский Союз. Мы хотим ускорения и ради этого работаем в Брюсселе", - отметил Мерц.

Он добавил, что во время переговоров в Киеве с президентом Украины также обсуждали европейскую перспективу Украины.

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Украина работает над реформами

По словам Мерца, Украина работает над реформами в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

"Я очень приветствую то, что президент еще раз заверил нас в этом. Ведь эти реформы важны для выделения дальнейшей финансовой помощи. Правительство и парламент несут здесь совместную особую ответственность", - сказал он.

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В то же время канцлер сообщил, что в ходе дальнейших переговоров с Зеленским планирует более подробно обсудить свое ранее высказанное предложение об ассоциированном членстве Украины.

Автор: 

Германия (7908) членство в ЕС (1326) Фридрих Мерц (505)
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Топ комментарии
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ось тільки Дінастія, Карфаген та інше говорять про інше
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04.10.2026 17:12 Ответить
+1
Як тільки зміниться влада за це проголосують навіть угорці і словаки. Бо міндичів і штілерманів в ЄС не будуть.
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04.10.2026 17:13 Ответить
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Ось бачите, вже скоро балістика буде, і в ЄС ще швидше (ще швидше!) вступимо, треба просто протриматися наступну зиму, а там карти посиляться і світле майбутнє попереду. А інакше усіх на сибір і на варшаву, так що до кінця!
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04.10.2026 17:14 Ответить

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