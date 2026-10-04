Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працює над цим, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський під час переговорів у Києві обговорювали європейську перспективу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС
"Ми хочемо прискорити вступ України до Європейського Союзу. Ми хочемо пришвидшення, і заради цього працюємо в Брюсселі", - зазначив Мерц.
Він додав, що під час переговорів у Києві з президентом України також обговорювали європейську перспективу України.
Україна працює над реформами
За словами Мерца, Україна працює над реформами у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.
"Я дуже вітаю те, що Президент ще раз запевнив нас у цьому. Адже ці реформи важливі для виплати подальшої фінансової допомоги. Уряд і парламент несуть тут спільну особливу відповідальність", - пояснив він.
Водночас канцлер повідомив, що під час подальших переговорів із Зеленським планує детальніше обговорити свою раніше висловлену пропозицію щодо асоційованого членства України.
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