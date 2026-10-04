Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працює над цим, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський під час переговорів у Києві обговорювали європейську перспективу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС

"Ми хочемо прискорити вступ України до Європейського Союзу. Ми хочемо пришвидшення, і заради цього працюємо в Брюсселі", - зазначив Мерц.

Він додав, що під час переговорів у Києві з президентом України також обговорювали європейську перспективу України.

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Україна працює над реформами

За словами Мерца, Україна працює над реформами у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

"Я дуже вітаю те, що Президент ще раз запевнив нас у цьому. Адже ці реформи важливі для виплати подальшої фінансової допомоги. Уряд і парламент несуть тут спільну особливу відповідальність", - пояснив він.

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Водночас канцлер повідомив, що під час подальших переговорів із Зеленським планує детальніше обговорити свою раніше висловлену пропозицію щодо асоційованого членства України.