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Новини Членство України в ЄС
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Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС і працює над цим, - Мерц

Мерц про вступ України до ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський під час переговорів у Києві обговорювали європейську перспективу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Німеччина хоче прискорити вступ України до ЄС

"Ми хочемо прискорити вступ України до Європейського Союзу. Ми хочемо пришвидшення, і заради цього працюємо в Брюсселі", - зазначив Мерц.

Він додав, що під час переговорів у Києві з президентом України також обговорювали європейську перспективу України.

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Україна працює над реформами

За словами Мерца, Україна працює над реформами у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

"Я дуже вітаю те, що Президент ще раз запевнив нас у цьому. Адже ці реформи важливі для виплати подальшої фінансової допомоги. Уряд і парламент несуть тут спільну особливу відповідальність", - пояснив він.

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Водночас канцлер повідомив, що під час подальших переговорів із Зеленським планує детальніше обговорити свою раніше висловлену пропозицію щодо асоційованого членства України.

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Німеччина (6608) членство в ЄС (1515) Мерц Фрідріх (506)
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Топ коментарі
+3
Ось бачите, вже скоро балістика буде, і в ЄС ще швидше (ще швидше!) вступимо, треба просто протриматися наступну зиму, а там карти посиляться і світле майбутнє попереду. А інакше усіх на сибір і на варшаву, так що до кінця!
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04.10.2026 17:14 Відповісти
+1
ось тільки Дінастія, Карфаген та інше говорять про інше
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04.10.2026 17:12 Відповісти
+1
Як тільки зміниться влада за це проголосують навіть угорці і словаки. Бо міндичів і штілерманів в ЄС не будуть.
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04.10.2026 17:13 Відповісти

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