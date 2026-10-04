Силы беспилотных систем за три месяца нанесли удары по 456 энергоузлам в России и на ВОТ, - Мадяр. ВИДЕО

В течение трех месяцев в рамках операции "Крымский рубильник off" Силы беспилотных систем Вооружённых сил Украины поразили 456 энергоузлов на временно захваченных россиянами территориях и на территории самой РФ.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди, передает Цензор.НЕТ.

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"За три месяца проведения операции СБС "Крымский рубильник off" (06.07.26–03.10.26) было поражено 456 энергоузлов на оккупированных территориях и в РФ", - написал он.

Он добавил, что в течение десяти суток подразделения СБС нанесли результативные удары, в частности, по 44 энергоузлам на временно захваченных врагом территориях Украины: по 17 объектам в Крыму, 14 - в Донецкой области, пяти - в Луганской области, шести - в Запорожской, по одному - в Харьковской и Херсонской областях.

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Перечень пораженных объектов:

АР Крым (17 объектов): Поражены подстанции ПС 330 кВ "Островская" (Кият) и "Западно-Крымская" (Карьерное), ПС 220 кВ "Красноперекопск" и "Сода" (Яны Капу), ПС 110 кВ "Привольное" и "Нижнегорск", а также ряд подстанций 35 кВ ("Черноморское", "Медведево", "Славянское", "Красносельская", "Березовка", "Кумово", "Штурм Перекопа", "Михайловка", "Воинка", "Вишневая");

Оккупированная Донецкая область (14 объектов): Пострадали стратегические ПС 330 кВ "Чайкино" (Макеевка) и "Заря" (Афины), ПС 220 кВ "Смолянка" (Донецк), подстанции 110 кВ "Почтовый ГПП-1", "Северная" (дважды), "Засядько" (повторно), а также ПС "Стила" (Докучаевск), ПС "DE-09", подстанции в населенных пунктах Орехово, Бунге, Веселое и Мироновский;

Оккупированная Луганская область (5 объектов): уничтожена высоковольтная ПС 500 кВ "Победа" (Прохладное), а также электроподстанции в населенных пунктах Араповка, Евсуг, Верхняя Покровка и Обортновка;

Оккупированная часть Запорожской области: поражены подстанции в населенных пунктах Андреевка, Бильмак, Дружное, Райхенфельд, Приморский Посад и газораспределительная станция (ГРС) в населенном пункте Дмитровка.

Также были поражены ПС 330 кВ "Первоконстантиновка" на временно оккупированной части Херсонской области и электроподстанция в населенных пунктах Новая Тарасовка на временно оккупированной части Харьковской области.

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