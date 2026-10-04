Силы беспилотных систем за три месяца нанесли удары по 456 энергоузлам в России и на ВОТ, - Мадяр. ВИДЕО
В течение трех месяцев в рамках операции "Крымский рубильник off" Силы беспилотных систем Вооружённых сил Украины поразили 456 энергоузлов на временно захваченных россиянами территориях и на территории самой РФ.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди, передает Цензор.НЕТ.
"За три месяца проведения операции СБС "Крымский рубильник off" (06.07.26–03.10.26) было поражено 456 энергоузлов на оккупированных территориях и в РФ", - написал он.
Он добавил, что в течение десяти суток подразделения СБС нанесли результативные удары, в частности, по 44 энергоузлам на временно захваченных врагом территориях Украины: по 17 объектам в Крыму, 14 - в Донецкой области, пяти - в Луганской области, шести - в Запорожской, по одному - в Харьковской и Херсонской областях.
Перечень пораженных объектов:
АР Крым (17 объектов): Поражены подстанции ПС 330 кВ "Островская" (Кият) и "Западно-Крымская" (Карьерное), ПС 220 кВ "Красноперекопск" и "Сода" (Яны Капу), ПС 110 кВ "Привольное" и "Нижнегорск", а также ряд подстанций 35 кВ ("Черноморское", "Медведево", "Славянское", "Красносельская", "Березовка", "Кумово", "Штурм Перекопа", "Михайловка", "Воинка", "Вишневая");
Оккупированная Донецкая область (14 объектов): Пострадали стратегические ПС 330 кВ "Чайкино" (Макеевка) и "Заря" (Афины), ПС 220 кВ "Смолянка" (Донецк), подстанции 110 кВ "Почтовый ГПП-1", "Северная" (дважды), "Засядько" (повторно), а также ПС "Стила" (Докучаевск), ПС "DE-09", подстанции в населенных пунктах Орехово, Бунге, Веселое и Мироновский;
Оккупированная Луганская область (5 объектов): уничтожена высоковольтная ПС 500 кВ "Победа" (Прохладное), а также электроподстанции в населенных пунктах Араповка, Евсуг, Верхняя Покровка и Обортновка;
Оккупированная часть Запорожской области: поражены подстанции в населенных пунктах Андреевка, Бильмак, Дружное, Райхенфельд, Приморский Посад и газораспределительная станция (ГРС) в населенном пункте Дмитровка.
Также были поражены ПС 330 кВ "Первоконстантиновка" на временно оккупированной части Херсонской области и электроподстанция в населенных пунктах Новая Тарасовка на временно оккупированной части Харьковской области.
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