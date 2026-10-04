Сили безпілотних систем за три місяці уразили 456 енерговузлів у Росії та на ТОТ, - Мадяр. ВIДЕО

Упродовж трьох місяців в межах операції "Кримський рубильник off" Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 456 енерговузлів на тимчасово захоплених росіянами територіях та в самій РФ.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді, передає Цензор.НЕТ.

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"Впродовж трьох місяців дії операції СБС "Кримський рубильник off" (06.07.26-03.10.26) відпрацьовано 456 енерговузлів у окупованих територіях та у рф", - написав він.

Він додав, що впродовж десяти діб підрозділи СБС завдали результативних ударів, зокрема, по 44 енерговузлах на тимчасово захоплених ворогом територіях України: по 17 об'єктах у Криму, 14 – у Донецькій області, п'яти – у Луганській області, шести – у Запорізькій, по одному – в Харківській та Херсонській областях.

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Перелік уражених об'єктів:

АР Крим (17 об'єктів): Уражено підстанції ПС 330 кВ "Островська" (Кият) та "Західно-Кримська" (Кар'єрне), ПС 220 кВ "Красноперекопськ" і "Сода" (Яни Капу), ПС 110 кВ "Привільне" та "Нижньогірськ", а також низку підстанцій 35 кВ ("Чорноморське", "Медведеве", "Слов'янське", "Красносільська", "Березівка", "Кумове", "Штурм Перекопу", "Михайлівка", "Воїнка", "Вишнева");

Окупована Донеччина (14 об'єктів): Уражено стратегічні ПС 330 кВ "Чайкіно" (Макіївка) та "Зоря" (Афіни), ПС 220 кВ "Смолянка" (Донецьк), підстанції 110 кВ "Поштовий ГПП-1", "Північна" (двічі), "Засядько" (повторно), а також ПС "Стила" (Докучаєвськ), ПС "DE-09", підстанції в н.п. Оріхове, Бунге, Веселе та Миронівський;

Окупована Луганщина (5 об'єктів): Знищено високовольтну ПС 500 кВ "Перемога" (Прохладне), а також електропідстанції в н.п. Арапівка, Євсуг, Верхня Покровка та Оборотнівка;

Окупована частина Запорізької області: Уражено підстанції в н.п. Андрівка, Більмак, Дружне, Райхенфельд, Приморський Посад та газорозподільну станцію (ГРС) у н.п. Дмитрівка;

Також уражено ПС 330 кВ "Першокостянтинівка" на тимчасово захопленій частині Херсонщини та електропідстанцію в н.п. Нова Тарасівка тимчасово захопленій частині Харківщини.

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