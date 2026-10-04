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Новости Производство баллистических ракет в России
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Зеленский: У России в запасе до 700 баллистических ракет и несколько тысяч других

Зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил, что, по имеющимся данным, Россия имеет в запасе до 700 баллистических ракет и ежемесячно производит 130–140 таких ракет.

Об этом он заявил во время совместного с канцлером Германии Фридрихом Мерцем общения с журналистами в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

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Запасы и темпы производства

"По нашим данным, в России в запасе находится около 700 баллистических ракет и несколько тысяч других ракет. Это нам известная информация, такой у них резерв", - сказал глава государства.

Он отметил, что РФ ежемесячно производит 130–140 баллистических ракет.

Читайте также: У РФ есть 600–630 баллистических ракет, - Зеленский

Дальнобойные удары и призыв к партнерам 

"С этим нужно бороться, и мы боремся. Это места их производства. Это наши дальнобойные санкции", - сказал президент, призвав партнеров усилить санкционное давление на страну-агрессора.

Читайте также: Новые санкции против финансовых цепочек и производителей российской баллистики должны вступить в силу уже в октябре, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (26047) производство (659) россия (89793) баллистические ракеты (729)
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Топ комментарии
+28
А що ти маєш в запасі крім жмені соплєй? Торбу шекелів від фашиста Абрамовича за те щоб ми не било по кацапським НПЗ, по Унечі і кримському мосту, а мовчки качали кацапську нафту по ''дружбі''?
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04.10.2026 19:05 Ответить
+16
так у тебе 3000 Фламінгів шо ти репетуєш
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04.10.2026 19:05 Ответить
+15
Як же ти заїп що рашка має, питання що Україна має яка балістика скільки реактивних дронів на місяць Україна виробляє і таке інше? Ти просрав і балістику і реактивні як вони тільки тільки почали їх робити, а зараз скавчить, у відставку як неспроможного бодай щось зробити!
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04.10.2026 19:08 Ответить

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