Зеленский: У России в запасе до 700 баллистических ракет и несколько тысяч других
Президент Владимир Зеленский сообщил, что, по имеющимся данным, Россия имеет в запасе до 700 баллистических ракет и ежемесячно производит 130–140 таких ракет.
Об этом он заявил во время совместного с канцлером Германии Фридрихом Мерцем общения с журналистами в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
Запасы и темпы производства
"По нашим данным, в России в запасе находится около 700 баллистических ракет и несколько тысяч других ракет. Это нам известная информация, такой у них резерв", - сказал глава государства.
Он отметил, что РФ ежемесячно производит 130–140 баллистических ракет.
Дальнобойные удары и призыв к партнерам
"С этим нужно бороться, и мы боремся. Это места их производства. Это наши дальнобойные санкции", - сказал президент, призвав партнеров усилить санкционное давление на страну-агрессора.
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