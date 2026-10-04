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Новини Виробництво балістичних ракет у Росії
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Зеленський: Росія має у запасі до 700 балістичних ракет і кілька тисяч інших

Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що, за наявними даними, Росія має у запасі до 700 балістичних ракет і щомісяця виготовляє 130-140 таких ракет.

Про це він сказав під час спільного з Канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом спілкування з журналістами у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Запаси та темпи виробництва

"За нашими даними, в Росії десь до 700 ракет балістичних є запасу і кілька тисяч інших ракет. Це нам відома інформація, такий у них резерв", - сказав глава держави.

Він зазначив, що РФ щомісяця виробляє 130-140 балістичних ракет.

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Далекобійні удари та заклик до партнерів 

"З цим треба боротися, і ми боремося. Це місця їх виробництва. Це наші далекобійні санкції", - сказав президент, закликавши партнерів посилити санкційний тиск на країну-агресора.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27200) виробництво (796) росія (48036) балістичні ракети (760)
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Топ коментарі
+22
А що ти маєш в запасі крім жмені соплєй? Торбу шекелів від фашиста Абрамовича за те щоб ми не било по кацапським НПЗ, по Унечі і кримському мосту, а мовчки качали кацапську нафту по ''дружбі''?
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04.10.2026 19:05 Відповісти
+13
росія має, а ти, удобище зелене, що маєш?!
відосіки і 107 мільярдів гривень у фраєрпонт шулєрману?
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04.10.2026 19:06 Відповісти
+12
Як же ти заїп що рашка має, питання що Україна має яка балістика скільки реактивних дронів на місяць Україна виробляє і таке інше? Ти просрав і балістику і реактивні як вони тільки тільки почали їх робити, а зараз скавчить, у відставку як неспроможного бодай щось зробити!
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04.10.2026 19:08 Відповісти

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