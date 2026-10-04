Зеленський: Росія має у запасі до 700 балістичних ракет і кілька тисяч інших
Президент Володимир Зеленський повідомив, що, за наявними даними, Росія має у запасі до 700 балістичних ракет і щомісяця виготовляє 130-140 таких ракет.
Про це він сказав під час спільного з Канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом спілкування з журналістами у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Запаси та темпи виробництва
"За нашими даними, в Росії десь до 700 ракет балістичних є запасу і кілька тисяч інших ракет. Це нам відома інформація, такий у них резерв", - сказав глава держави.
Він зазначив, що РФ щомісяця виробляє 130-140 балістичних ракет.
Далекобійні удари та заклик до партнерів
"З цим треба боротися, і ми боремося. Це місця їх виробництва. Це наші далекобійні санкції", - сказав президент, закликавши партнерів посилити санкційний тиск на країну-агресора.
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