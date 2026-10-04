Иран выдвинул США семь условий для открытия Ормузского пролива

Спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф заявил, что страна не откроет Ормузский пролив до выполнения семи условий, которые, по его словам, основаны на договоренностях с США.

Об этом пишет The Times of Israel, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

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Галибаф назвал условие для открытия пролива

По словам Галибафа, позиция Ирана относительно возобновления движения через Ормузский пролив является четкой и неизменной. Он заявил, что Тегеран не откроет стратегический водный путь, пока не будут выполнены семь условий.

По словам спикера парламента, эти требования основаны на Меморандуме о взаимопонимании, заключенном в Исламабаде.

"Ормузский пролив не будет открыт, пока не будут выполнены наши семь условий", - заявил Галибаф.

Он также сообщил, что недавно США передали Тегерану свои предложения через посредника.

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Иран отказывается от односторонних требований США

Галибаф заявил, что Иран больше не будет соглашаться на затягивание переговоров и односторонние требования Вашингтона.

"Они должны понимать, что период затягивания процесса и диктата односторонних требований закончился", - добавил спикер парламента.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что дипломатия остается единственным путем для урегулирования конфликта с США.

В то же время президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что война на Ближнем Востоке скоро закончится: Иран сдастся, цены на нефть начнут падать.