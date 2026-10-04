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Новости Операция США против Ирана Закрытие Ираном Ормузского пролива
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Иран выдвинул США семь условий для открытия Ормузского пролива

Иран выдвинул семь условий для возобновления судоходства через Ормузский пролив

Спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф заявил, что страна не откроет Ормузский пролив до выполнения семи условий, которые, по его словам, основаны на договоренностях с США.

Об этом пишет The Times of Israel, на которое ссылается Цензор.НЕТ.

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Галибаф назвал условие для открытия пролива

По словам Галибафа, позиция Ирана относительно возобновления движения через Ормузский пролив является четкой и неизменной. Он заявил, что Тегеран не откроет стратегический водный путь, пока не будут выполнены семь условий.

По словам спикера парламента, эти требования основаны на Меморандуме о взаимопонимании, заключенном в Исламабаде.

"Ормузский пролив не будет открыт, пока не будут выполнены наши семь условий", - заявил Галибаф.

Он также сообщил, что недавно США передали Тегерану свои предложения через посредника.

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Иран отказывается от односторонних требований США

Галибаф заявил, что Иран больше не будет соглашаться на затягивание переговоров и односторонние требования Вашингтона.

"Они должны понимать, что период затягивания процесса и диктата односторонних требований закончился", - добавил спикер парламента.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что дипломатия остается единственным путем для урегулирования конфликта с США.

В то же время президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что война на Ближнем Востоке скоро закончится: Иран сдастся, цены на нефть начнут падать.

Автор: 

Иран (3201) США (30593) Ормузский пролив (226)
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Топ комментарии
+9
Закон трампа: якщо трамп у чомусь впевнений, значить такого не буде.
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04.10.2026 19:52 Ответить
+6
рудий ,виходь підлий боягуз
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04.10.2026 19:50 Ответить
+6
іранці знову рижу псіну вимазали лайном... чи то й не іранці винуваті, то звичайний стан тієї псіни....
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04.10.2026 19:52 Ответить

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