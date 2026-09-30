Иран причастен к инциденту возле авиабазы США в Британии, — Бернем

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что, по мнению британских властей, Иран сыграл определенную роль в инциденте возле авиабазы Фэйрфорд, которой пользуются американские военные.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

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Бернем заявил о возможной роли Ирана

Инцидент на авиабазе Фэйрфорд произошел после того, как возле объекта задержали пятерых мужчин по подозрению в преступлениях в соответствии с британским Законом о взрывчатых веществах.

Бернем заявил, что британские власти видят определенную роль Ирана в этом инциденте. В то же время он не привел подробностей.

"Мы расскажем больше позже, но можем подтвердить… что, по нашему мнению, Иран сыграл в этом определенную роль", — сказал британский премьер.

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Его заявление прозвучало после слов госсекретаря США Марко Рубио. Тот заявил, что инцидент на базе Фэйрфорд "очевидно связан с действиями иностранного субъекта".

Бернем также сообщил, что британское правительство в течение недели контактировало с представителями США по поводу сложившейся ситуации.

По его словам, он "полностью уверен" в действиях британских служб безопасности.

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Что известно о задержаниях возле Фэйрфорда

27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах. Задержания произошли в связи с инцидентом вблизи авиабазы Фэйрфорд в графстве Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что задержанные длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести большой ущерб" авиабазе.

Фейрфорд использовалась американскими военными для проведения операций против Ирана во время конфликта на Ближнем Востоке.

Британские власти продолжают расследование обстоятельств инцидента. Заявление Бернема стало первым публичным заявлением британского правительства о возможной роли Ирана в этом деле.