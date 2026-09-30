Іран причетний до інциденту біля авіабази США у Британі, - Бернем

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Іран, на думку британської влади, відіграв певну роль в інциденті біля авіабази Фейрфорд, якою користуються американські військові.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Politico.

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Бернем заявив про можливу роль Ірану

Інцидент на авіабазі Фейрфорд стався після того, як біля об’єкта затримали п’ятьох чоловіків за підозрою у злочинах відповідно до британського Закону про вибухові речовини.

Бернем заявив, що британська влада бачить певну роль Ірану в цьому інциденті. Водночас він не навів подробиць.

"Ми розповімо більше згодом, але можемо підтвердити… що, на нашу думку, Іран відіграв у цьому певну роль", – сказав британський прем’єр.

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Його заява пролунала після слів держсекретаря США Марко Рубіо. Той заявив, що інцидент на базі Фейрфорд "очевидно пов’язаний із діями іноземного суб’єкта".

Бернем також повідомив, що британський уряд протягом тижня контактував із представниками США щодо ситуації.

За його словами, він має "повну впевненість" у діях британських служб безпеки.

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Що відомо про затримання біля Фейрфорда

27 вересня у Великій Британії кількох людей взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини. Затримання відбулися у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази Фейрфорд у графстві Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що затримані тривалий час перебували під спостереженням і, за його словами, "планували завдати великої шкоди" авіабазі.

Фейрфорд використовувалася американськими військовими для проведення операцій проти Ірану під час конфлікту на Близькому Сході.

Британська влада продовжує розслідування обставин інциденту. Заява Бернема стала першою публічною заявою британського уряду про можливу роль Ірану в цій справі.