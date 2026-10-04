Іран висунув США сім умов для відкриття Ормузької протоки

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Галібаф заявив, що країна не відкриватиме Ормузьку протоку до виконання семи умов, які, за його словами, ґрунтуються на домовленостях зі США.

Про це пише The Times of Israel, яке цитує Цензор.НЕТ.

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Галібаф назвав умову для відкриття протоки

За словами Галібафа, позиція Ірану щодо відновлення руху через Ормузьку протоку є чіткою та незмінною. Він заявив, що Тегеран не відкриє стратегічний водний шлях, доки не будуть виконані сім умов.

За словами спікера парламенту, ці вимоги ґрунтуються на Меморандумі про взаєморозуміння, укладеному в Ісламабаді.

"Ормузьку протоку не буде відкрито, доки не будуть виконані наші сім умов", – заявив Галібаф.

Він також повідомив, що нещодавно США передали Тегерану свої пропозиції через посередника.

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Іран відмовляється від односторонніх вимог США

Галібаф заявив, що Іран більше не погоджуватиметься на затягування переговорів та односторонні вимоги Вашингтона.

"Вони повинні розуміти, що період затягування процесу та диктування односторонніх вимог закінчився", – додав спікер парламенту.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявляв, що дипломатія залишається єдиним шляхом для врегулювання конфлікту зі США.

Водночас президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що війна на Близькому Сході скоро закінчиться: Іран здасться, ціни на нафту почнуть падати.