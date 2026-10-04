Россия атакует Украину реактивными дронами вечером 4 октября, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 4 октября Россия нанесла удар по Украине с помощью реактивных беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве раздавались взрывы.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских БПЛА
В 19:23 — Поступали сообщения о реактивных БПЛА на юге Николаевской области из акватории Черного моря.
В 19:24 — реактивный БПЛА курсом на Кременчуг с востока.
В 19:30 — реактивный БПЛА в направлении Маяков в Одесской области с юго-запада.
В 19:35 — реактивные БПЛА на востоке Черниговской области (Срибное/Талалаевка), курс западный.
В 19:55 — реактивный БПЛА из Черниговской области в Киевскую область, курс на н.п. Згуровка.
Движение вражеских БПЛА (обновленная информация)
В 20:04 – Днепропетровщина – реактивный БПЛА курсом на Авиаторское/Днепр.
В 20:06 – Реактивный БПЛА на востоке Киевщины, курс на Переяслав.
В 20:31 – БПЛА в направлении Запорожья с юга.
В 20:42 – Реактивный БПЛА на западе от Николаева, курс на Одесщину. Реактивный БПЛА на западе Киевщины, курс на север.
В 20:49 – КАБы на восток Харьковщины.
В 20:53 - КАБы в Донецкой области.
В 20:55 – Реактивный БПЛА на линии разграничения Одесщины и Николаевщины, курс на Виннитчину.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что оккупанты повторно атаковали Сумы 6-ю КАБами: шестеро пострадавших, из них двое — в тяжелом состоянии.
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