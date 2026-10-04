Росія атакує Україну реактивними дронами увечері 4 жовтня, - Повітряні сили
Ввечері 4 жовтня, Росія атакує Україну реактивними безпілотниками. У низці областей України оголошено повітряну тривогу, у Києві лунали вибухи.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих БпЛА
О 19:23 - Повідомлялося про реактивні БпЛА на південь Миколаївщини з акваторії Чорного моря.
О 19:24 - Реактивний БпЛА курсом на Кременчук зі сходу.
О 19:30 - Реактивний БпЛА на Маяки на Одещині із південного заходу.
О 19:35 - Реактивні БпЛА на сході Чернігівщини (Срібне/Талалаївка), курс західний.
О 19:55 - Реактивний БпЛА з Чернігівщини на Київщину, курсом на н.п.Згурівка.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що окупанти повторно атакували Суми 6-ма КАБами: шестеро постраждалих, з них двоє - у важкому стані.
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