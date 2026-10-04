Росія атакує Україну реактивними дронами увечері 4 жовтня, - Повітряні сили

Ввечері 4 жовтня, Росія атакує Україну реактивними безпілотниками. У низці областей України оголошено повітряну тривогу, у Києві лунали вибухи.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих БпЛА

О 19:23 - Повідомлялося про реактивні БпЛА на південь Миколаївщини з акваторії Чорного моря.

О 19:24 - Реактивний БпЛА курсом на Кременчук зі сходу.

О 19:30 - Реактивний БпЛА на Маяки на Одещині із південного заходу.

О 19:35 - Реактивні БпЛА на сході Чернігівщини (Срібне/Талалаївка), курс західний.

О 19:55 - Реактивний БпЛА з Чернігівщини на Київщину, курсом на н.п.Згурівка.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що окупанти повторно атакували Суми 6-ма КАБами: шестеро постраждалих, з них двоє - у важкому стані.

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