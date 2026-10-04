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Окупанти повторно атакували Суми 6-ма КАБами: шестеро постраждалих, з них двоє - у важкому стані
Російські війська вчинили повторну атаку на Суми із застосуванням керованих авіабомб, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Ще місто не оговталося він попередньої атаки, як о 14.00 росія знову нанесла по Сумах масований авіаудар 6-ма КАБами", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що влучання відбулися за двома локаціями у Зарічному та Ковпаківському районах Сум. Під ударом опинились житлові будинки приватного сектору.
Нині відомо попередньо про 6 постраждалих людей, двоє тяжко поранених. Дані про кількість та стан потерпілих уточнюються.
Повідомляється, що на обох локаціях сталися пожежі. Наслідки встановлюються.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що рашисти скинули 5 КАБів на Суми, зафіксовано влучання поблизу багатоповерхівки, є поранені.
- Крім того, вранці 4 жовтня російські війська завдали удару БпЛА "Герань" по підприємству в Ковпаківському районі в Сумах, унаслідок чого є загиблий.
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