Окупанти повторно атакували Суми 6-ма КАБами: шестеро постраждалих, з них двоє - у важкому стані

Російські війська вчинили повторну атаку на Суми із застосуванням керованих авіабомб, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Ще місто не оговталося він попередньої атаки, як о 14.00 росія знову нанесла по Сумах масований авіаудар 6-ма КАБами", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання відбулися за двома локаціями у Зарічному та Ковпаківському районах Сум. Під ударом опинились житлові будинки приватного сектору.

Нині відомо попередньо про 6 постраждалих людей, двоє тяжко поранених. Дані про кількість та стан потерпілих уточнюються.

Повідомляється, що на обох локаціях сталися пожежі. Наслідки встановлюються.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що рашисти скинули 5 КАБів на Суми, зафіксовано влучання поблизу багатоповерхівки, є поранені.

Крім того, вранці 4 жовтня російські війська завдали удару БпЛА "Герань" по підприємству в Ковпаківському районі в Сумах, унаслідок чого є загиблий.

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