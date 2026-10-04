"Росія має відповідати за цю ескалацію": Зеленський прокоментував удари РФ по Північному мосту, Дніпру та Сумах. ВIДЕО

Сьогодні вранці росіяни знову вдарили дроном по Північному мосту в Києві.

Про це нагадав у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли

Також за його словами, росіяни атакували дронами звичайний склад медичних препаратів у Сумах. Одна людина, на жаль, загинула. У Дніпрі вдарили по підприємству звʼязку. Шість людей поранено внаслідок цих ударів.

Зеленський зазначає, що за ніч росіяни випустили по Україні 135 ударних дронів, понад 50 із них - реактивні. Під ударами були Київ, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Сумщина, Запоріжжя.

"І серед головних цілей цих терористів, як завжди, звичайні житлові будинки, критична інфраструктура - все, що формує звичайне повсякденне життя. Є відключення світла у громадах. Наші служби працюють на місцях", - наголошує глава держави.

Треба змусити РФ відповідати за ескалацію

"Важливо, щоб Україна не була наодинці проти цього терору. Тільки цього тижня росіяни застосували по Україні понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. Понад 800 дронів були реактивні, і Росія має відповідати за цю ескалацію", - резюмує Зеленський.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві.

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