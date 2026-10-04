"Россия должна ответить за эту эскалацию": Зеленский прокомментировал удары РФ по Северному мосту, Днепру и Сумам

Сегодня утром россияне вновь нанесли удар с помощью дрона по Северному мосту в Киеве.

Об этом напомнил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обстрелы

Также, по его словам, россияне атаковали дронами обычный склад медицинских препаратов в Сумах. Один человек, к сожалению, погиб. В Днепре нанесли удар по предприятию связи. Шесть человек получили ранения в результате этих ударов.

Зеленский отмечает, что за ночь россияне запустили по Украине 135 ударных дронов, более 50 из них — реактивные. Под ударами оказались Киев, Днепровская, Харьковская, Донецкая, Сумская и Запорожская области.

"И среди главных целей этих террористов, как всегда, обычные жилые дома, критическая инфраструктура — все, что составляет обычную повседневную жизнь. В населённых пунктах наблюдаются отключения света. Наши службы работают на местах", — подчеркивает глава государства.

Нужно заставить РФ ответить за эскалацию

"Важно, чтобы Украина не оставалась в одиночестве против этого террора. Только на этой неделе россияне применили против Украины более 1900 ударных дронов, 1700 авиабомб и 25 ракет. Более 800 дронов были реактивными, и Россия должна ответить за эту эскалацию", — резюмирует Зеленский.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.

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