"Россия должна ответить за эту эскалацию": Зеленский прокомментировал удары РФ по Северному мосту, Днепру и Сумам
Сегодня утром россияне вновь нанесли удар с помощью дрона по Северному мосту в Киеве.
Об этом напомнил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Обстрелы
Также, по его словам, россияне атаковали дронами обычный склад медицинских препаратов в Сумах. Один человек, к сожалению, погиб. В Днепре нанесли удар по предприятию связи. Шесть человек получили ранения в результате этих ударов.
Зеленский отмечает, что за ночь россияне запустили по Украине 135 ударных дронов, более 50 из них — реактивные. Под ударами оказались Киев, Днепровская, Харьковская, Донецкая, Сумская и Запорожская области.
"И среди главных целей этих террористов, как всегда, обычные жилые дома, критическая инфраструктура — все, что составляет обычную повседневную жизнь. В населённых пунктах наблюдаются отключения света. Наши службы работают на местах", — подчеркивает глава государства.
Нужно заставить РФ ответить за эскалацию
"Важно, чтобы Украина не оставалась в одиночестве против этого террора. Только на этой неделе россияне применили против Украины более 1900 ударных дронов, 1700 авиабомб и 25 ракет. Более 800 дронов были реактивными, и Россия должна ответить за эту эскалацию", — резюмирует Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.
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