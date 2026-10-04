Окупанти вдарили "Геранями" по підприємству в Сумах: загинув працівник, ще три особи травмовані

Сьогодні, 4 жовтня, вранці російські війська завдали удару БпЛА "Герань" по Ковпаківському району в Сумах, унаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворог спрямував удар БпЛ, попередньо типу "Герань", по одному з підприємств міста.

"Загинув 52-річний працівник підприємства в Ковпаківському районі Сум, атакованого сьогодні вранці 3-ма російськими БпЛА. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - написав згодом начальник МВА.

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Також травмовані ще 3 людей, які лікуються амбулаторно, деталі уточнюються.

Інформація щодо наслідків зʼясовується та оновлюється.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що рашисти скинули 5 КАБів на Суми, зафіксовано влучання поблизу багатоповерхівки, є поранені.