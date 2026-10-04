Рашисти скинули 5 КАБів на Суми: влучання поблизу багатоповерхівки, щонайменше п’ятеро поранених (оновлено). ФОТОрепортаж
Зранку 4 жовтня 2026 року війська РФ завдали авіаційних ударів по Сумах. 5 КАБів ворог спрямував цього ранку по Сумській громаді.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, зафіксовано черговий удар по житловому сектору. Є влучання поблизу багатоповерхівки.
Є постраждалі
Щонайменше 5 людей постраждали. Попередньо, двоє з них отримали тяжкі ушкодження. Усі наслідки ворожої атаки з’ясовуються.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Як інформує голова МВА Сергій Кривошеєнко, близько 8.00 неділі Росія ударила КАБами по житловому масиву Сум - густонаселеному, "спальному" мікрорайону.
Влучання відбулося на 2 локаціях Зарічного району.
"Наразі відомо про 5 постраждалих , 2 з яких у тяжкому стані доставлені до медичних закладів. Під ударом опинилися багатоповерхівки, приватний автомобільний транспорт", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджено лінії електропередач, газопостачання, фасади будівель, скління вікон та балконів, машини, припарковані біля будинків.
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