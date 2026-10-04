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Новини Обстріл Сум
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Рашисти скинули 5 КАБів на Суми: влучання поблизу багатоповерхівки, щонайменше п’ятеро поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 4 жовтня 2026 року війська РФ завдали авіаційних ударів по Сумах. 5 КАБів ворог спрямував цього ранку по Сумській громаді.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, зафіксовано черговий удар по житловому сектору. Є влучання поблизу багатоповерхівки.

удар по Сумах 4 жовтня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожий авіаудар по Сумах: окупанти випустили 4 КАБи по промисловій зоні

Є постраждалі

Щонайменше 5 людей постраждали. Попередньо, двоє з них отримали тяжкі ушкодження. Усі наслідки ворожої атаки з’ясовуються.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Як інформує голова МВА Сергій Кривошеєнко, близько 8.00 неділі Росія ударила КАБами по житловому масиву Сум - густонаселеному, "спальному" мікрорайону.

Влучання відбулося на 2 локаціях Зарічного району.

"Наразі відомо про 5 постраждалих , 2 з яких у тяжкому стані доставлені до медичних закладів. Під ударом опинилися багатоповерхівки, приватний автомобільний транспорт", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено лінії електропередач, газопостачання, фасади будівель, скління вікон та балконів, машини, припарковані біля будинків.

удар рф по Сумах
удар рф по Сумах
удар рф по Сумах

Автор: 

обстріл (37132) Сумська область (5007) Суми (1084) КАБ (638) Сумський район (746)
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Топ коментарі
+9
Суми мають стати постійним місцем проживання депутатів і їх сімей і поруч проводити свої засідання.
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04.10.2026 09:07 Відповісти
+3
В ще Потужного, його татка, мами і дітей. Але цього ніколи не буде. Він буде продовжувати потужно брехати і обіцяти.
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04.10.2026 09:14 Відповісти
+3
Хочуть довести, що ніх....їм за це не буде.
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04.10.2026 09:41 Відповісти

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