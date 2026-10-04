Рашисти скинули 5 КАБів на Суми: влучання поблизу багатоповерхівки, щонайменше п’ятеро поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 4 жовтня 2026 року війська РФ завдали авіаційних ударів по Сумах. 5 КАБів ворог спрямував цього ранку по Сумській громаді.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перші деталі

Як зазначається, зафіксовано черговий удар по житловому сектору. Є влучання поблизу багатоповерхівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожий авіаудар по Сумах: окупанти випустили 4 КАБи по промисловій зоні

Є постраждалі

Щонайменше 5 людей постраждали. Попередньо, двоє з них отримали тяжкі ушкодження. Усі наслідки ворожої атаки з’ясовуються.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Також читайте: Зірвані закупівлі у Сумах: із 30 запланованих мобільних укриттів встановили лише 3, - ЗМІ

Оновлена інформація

Як інформує голова МВА Сергій Кривошеєнко, близько 8.00 неділі Росія ударила КАБами по житловому масиву Сум - густонаселеному, "спальному" мікрорайону.

Влучання відбулося на 2 локаціях Зарічного району.

"Наразі відомо про 5 постраждалих , 2 з яких у тяжкому стані доставлені до медичних закладів. Під ударом опинилися багатоповерхівки, приватний автомобільний транспорт", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено лінії електропередач, газопостачання, фасади будівель, скління вікон та балконів, машини, припарковані біля будинків.









