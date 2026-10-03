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Ворожий авіаудар по Сумах: окупанти випустили 4 КАБи по промисловій зоні
Вдень 3 жовтня 2026 року ворог завдав авіаційного удару по Сумах. Окупанти вдарили по місту 4 КАБами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, відбулося влучання на 2 локаціях у промисловій зоні Ковпаківського району.
За даними МВА, під удар потрапили будівлі цивільних підприємств.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Інші обставини уточнюються.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про зрив закупівель у Сумах: із 30 запланованих мобільних укриттів встановили лише 3.
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