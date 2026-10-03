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Новини Удар по Сумах
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Ворожий авіаудар по Сумах: окупанти випустили 4 КАБи по промисловій зоні

Обстріли КАБами

Вдень 3 жовтня 2026 року ворог завдав авіаційного удару по Сумах. Окупанти вдарили по місту 4 КАБами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

Як зазначається, відбулося влучання на 2 локаціях у промисловій зоні Ковпаківського району.

За даними МВА, під удар потрапили будівлі цивільних підприємств.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Інші обставини уточнюються.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про зрив закупівель у Сумах: із 30 запланованих мобільних укриттів встановили лише 3.

Автор: 

обстріл (37116) Сумська область (5004) Суми (1082) КАБ (637) Сумський район (744)
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