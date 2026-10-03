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Вражеский авиаудар по Сумам: оккупанты выпустили 4 КАБы по промышленной зоне
Днем 3 октября 2026 года враг нанес авиационный удар по Сумам. Оккупанты нанесли по городу 4 удара с помощью КАБ.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Куда попал враг?
Как отмечается, удары пришлись на два объекта в промышленной зоне Ковпаковского района.
По данным ГВА, под удар попали здания гражданских предприятий.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Остальные обстоятельства уточняются.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось о срыве закупок в Сумах: из 30 запланированных мобильных укрытий установили лишь 3.
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