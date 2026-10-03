Вражеский авиаудар по Сумам: оккупанты выпустили 4 КАБы по промышленной зоне

Днем 3 октября 2026 года враг нанес авиационный удар по Сумам. Оккупанты нанесли по городу 4 удара с помощью КАБ.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Куда попал враг?

Как отмечается, удары пришлись на два объекта в промышленной зоне Ковпаковского района.

По данным ГВА, под удар попали здания гражданских предприятий.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Остальные обстоятельства уточняются.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось о срыве закупок в Сумах: из 30 запланированных мобильных укрытий установили лишь 3.