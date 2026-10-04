Рашисты сбросили 5 КАБов на Сумы: попадание вблизи многоэтажки, по меньшей мере, пятеро раненых (обновлено). ФОТОрепортаж
Утром 4 октября 2026 года войска РФ нанесли авиаудары по Сумам. Сегодня утром враг направил 5 КАБов на Сумскую громаду.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, зафиксирован очередной удар по жилому сектору. Есть попадания вблизи многоэтажного дома.
Есть пострадавшие
По меньшей мере 5 человек пострадали. Предварительно, двое из них получили тяжкие ранения. Все последствия вражеской атаки выясняются.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
Как информирует глава ГВА Сергей Кривошеенко, около 8.00 воскресенья Россия ударила КАБами по жилому массиву Сум - густонаселенному, "спальному" микрорайону.
Попадание произошло на 2 локациях Заречного района.
"Пока известно о 5 пострадавших, 2 из которых в тяжелом состоянии доставлены в медицинские учреждения. Под ударом оказались многоэтажки, частный автомобильный транспорт", - говорится в сообщении.
Повреждены линии электропередач, газоснабжения, фасады зданий, остекление окон и балконов, машины, припаркованные у домов.
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