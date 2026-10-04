Оккупанты нанесли удар ракетами "Герань" по предприятию в Сумах: погиб работник, еще трое человек получили травмы
Сегодня, 4 октября, утром российские войска нанесли удар с помощью БПЛА "Герань" по Ковпаковскому району в Сумах, в результате чего есть погибший.
Об этом сообщил начальник МВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг нанес удар БПЛА, предположительно типа "Герань", по одному из предприятий города.
"Погиб 52-летний работник предприятия в Ковпаковском районе Сум, подвергшегося сегодня утром атаке тремя российскими БПЛА. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал позже начальник ГВА.
Также ранены еще 3 человека, которые проходят амбулаторное лечение, подробности уточняются.
Информация о последствиях выясняется и обновляется.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что рашисты сбросили 5 КАБ на Сумы, зафиксировано попадание вблизи многоэтажного дома, есть раненые.
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