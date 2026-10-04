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Новости Обстрел Сум
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Оккупанты нанесли удар ракетами "Герань" по предприятию в Сумах: погиб работник, еще трое человек получили травмы

РФ нанесла удар по предприятию в Сумах

Сегодня, 4 октября, утром российские войска нанесли удар с помощью БПЛА "Герань" по Ковпаковскому району в Сумах, в результате чего есть погибший.

Об этом сообщил начальник МВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, враг нанес удар БПЛА, предположительно типа "Герань", по одному из предприятий города.

"Погиб 52-летний работник предприятия в Ковпаковском районе Сум, подвергшегося сегодня утром атаке тремя российскими БПЛА. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал позже начальник ГВА.

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Также ранены еще 3 человека, которые проходят амбулаторное лечение, подробности уточняются.

Информация о последствиях выясняется и обновляется.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что рашисты сбросили 5 КАБ на Сумы, зафиксировано попадание вблизи многоэтажного дома, есть раненые.

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обстрел (35809) Сумская область (4572) Сумы (1497) Сумский район (739)
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