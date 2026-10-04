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Оккупанты повторно атаковали Сумы 6-ю КАБами: шестеро пострадавших, из них двое - в тяжелом состоянии
Российские войска совершили повторную атаку на Сумы с применением управляемых авиабомб, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Город еще не оправился от предыдущей атаки, как в 14:00 Россия снова нанесла по Сумам массированный авиаудар 6-ю КАБами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что удары пришлись по двум локациям в Заречном и Ковпаковском районах Сум. Под ударом оказались жилые дома частного сектора.
На данный момент предварительно известно о 6 пострадавших, двое из них тяжело ранены. Данные о количестве и состоянии пострадавших уточняются.
Сообщается, что на обоих участках возникли пожары. Последствия устанавливаются.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что рашисты сбросили 5 КАБ на Сумы, зафиксировано попадание вблизи многоэтажного дома, есть раненые.
- Кроме того, утром 4 октября российские войска нанесли удар БПЛА "Герань" по предприятию в Ковпаковском районе Сум, в результате чего есть погибший.
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