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Новости Обстрел Сум
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Оккупанты повторно атаковали Сумы 6-ю КАБами: шестеро пострадавших, из них двое - в тяжелом состоянии

Оккупанты вновь атаковали Сумы

Российские войска совершили повторную атаку на Сумы с применением управляемых авиабомб, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Город еще не оправился от предыдущей атаки, как в 14:00 Россия снова нанесла по Сумам массированный авиаудар 6-ю КАБами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары пришлись по двум локациям в Заречном и Ковпаковском районах Сум. Под ударом оказались жилые дома частного сектора.

На данный момент предварительно известно о 6 пострадавших, двое из них тяжело ранены. Данные о количестве и состоянии пострадавших уточняются.

Сообщается, что на обоих участках возникли пожары. Последствия устанавливаются.

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Что предшествовало

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обстрел (35835) Сумская область (4572) Сумы (1501) Сумский район (743)
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