РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15577 посетителей онлайн
Новости Противодействие беспилотникам РФ
2 012 43

Украина разработала новую ракету "Ника" против реактивных "шахидов" и успешно испытала перехватчик "Спис", - Зеленский

зеленський

Украина разработала новую малогабаритную ракету под названием "Ника", предназначенную для сбивания реактивных дронов типа "Шахед". Также успешно прошли испытания новый украинско-немецкий перехватчик "Спис".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Появление ракеты "Ника"

"У нас появляется новая малогабаритная ракета "Ника" против реактивных "шахедов". Все, и немцы, и мы, положительно реагируем. Там будут испытания. Пока что смотрим, что может быть положительным", - рассказал глава государства.

Успешное тестирование "Списа"

Кроме того, президент сообщил об успешном тесте нового украинско-немецкого перехватчика "Спис".

"Важно, что сегодня мы услышали о тесте нашего нового перехватчика, немецко-украинского перехватчика "Спис". Тест прошел успешно. Благодарим компании и разработчиков", - добавил Зеленский.

Читайте также: Перехватчики "Барсы" показали самый высокий процент сбивания реактивных дронов, - Зеленский

Напомним:

  • Также Зеленский заявлял, что самый высокий процент сбивания российских реактивных дронов показали перехватчики "Барсы". Они достигли показателя перехвата вражеских целей около 30%.
  • Кроме того, глава государства заявлял, что во второй половине октября должны появиться результаты по противодействию российским реактивным дронам с помощью малых ракет.

Читайте также: Украина до конца октября начнёт применять малые ракеты против реактивных дронов, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (26047) ракеты (4261) перехват (390) реактивный шахед (55)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Схоже, ці мультики з ракетами показують лише Зєлєнскому. Про "ефективність" цих ракет свідчить те, що ми спостерігаємо щодня при атаках реактивних шахедів на українські міста і зокрема на Київ. Хоча ці ракети можливо справді ефективні при розпилі оборонного б'юджету.
показать весь комментарий
04.10.2026 20:22 Ответить
+10
Нє, із такою кількісттю обіцянок зробити " 300 Фламінго до кінця 2025 року", доведеця Бубочку в солідолі змащувати і запускати проти реактивних Гєранєй біля Північного і Південного мосту одночасно
показать весь комментарий
04.10.2026 20:22 Ответить
+7
Як завжди, в єдиному екземплярі.
показать весь комментарий
04.10.2026 20:20 Ответить

Загрузка...

 
 