Украина разработала новую ракету "Ника" против реактивных "шахидов" и успешно испытала перехватчик "Спис", - Зеленский

Украина разработала новую малогабаритную ракету под названием "Ника", предназначенную для сбивания реактивных дронов типа "Шахед". Также успешно прошли испытания новый украинско-немецкий перехватчик "Спис".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Появление ракеты "Ника"

"У нас появляется новая малогабаритная ракета "Ника" против реактивных "шахедов". Все, и немцы, и мы, положительно реагируем. Там будут испытания. Пока что смотрим, что может быть положительным", - рассказал глава государства.

Успешное тестирование "Списа"

Кроме того, президент сообщил об успешном тесте нового украинско-немецкого перехватчика "Спис".

"Важно, что сегодня мы услышали о тесте нашего нового перехватчика, немецко-украинского перехватчика "Спис". Тест прошел успешно. Благодарим компании и разработчиков", - добавил Зеленский.

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Напомним:

Также Зеленский заявлял, что самый высокий процент сбивания российских реактивных дронов показали перехватчики "Барсы". Они достигли показателя перехвата вражеских целей около 30%.

Кроме того, глава государства заявлял, что во второй половине октября должны появиться результаты по противодействию российским реактивным дронам с помощью малых ракет.

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