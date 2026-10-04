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Новости Противодействие беспилотникам РФ Индустрия дронов
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Перехватчики "Барсы" показали самый высокий процент сбитых реактивных дронов, - Зеленский

Индустрия дронов

сбивание "шахеда"

Наибольший процент сбитых российских реактивных дронов продемонстрировали перехватчики "Барсы". Они достигли показателя перехвата вражеских целей около 30%.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Эффективность "Барсов"

"Что касается дронов-перехватчиков. Положительные результаты показали "барсы": у них самый высокий процент. Остальные также подтягиваются. Это дальнобойные дроны, которые почти как ракеты. И сейчас они показывают где-то 30% сбиваемости. Но все растет", - сказал глава государства.

Он отметил, что Украина производит эти дроны-перехватчики совместно с Германией.

"Мы благодарны Германии. Мы получим 2 тысячи "барсов", которые производим совместно", - сказал президент.

Напомним, что Зеленский также заявил о том, что в Киеве для защиты от реактивных дронов уже установили более 12 турелей, еще 8 дополнительных планируют установить в Киевской области.

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Противодействие Украины реактивным дронам РФ

  • Российские войска с мая 2026 года начали запускать по Украине новые реактивные беспилотники "Герань-4". Они быстрее и маневреннее предыдущих версий.
  • У Украины есть четыре потенциальных перехватчика, способных уничтожать реактивные БПЛА. Они уже прошли полевые испытания, однако производство необходимо масштабировать до тысяч единиц.
  • 21 августа ВСУ получили на вооружение первый украинский реактивный перехватчик дронов.
  • 28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что общий процент сбитых дронов на сегодняшний день составляет 70%, а реактивных - 57%.
  • Министр обороны Евгений Хмара 29 сентября заявил, что ПВО Воздушных сил должна сбивать российские цели ещё до того, как они долетят до Киева.

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