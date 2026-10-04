Перехватчики "Барсы" показали самый высокий процент сбитых реактивных дронов, - Зеленский

Индустрия дронов

Наибольший процент сбитых российских реактивных дронов продемонстрировали перехватчики "Барсы". Они достигли показателя перехвата вражеских целей около 30%.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Эффективность "Барсов"

"Что касается дронов-перехватчиков. Положительные результаты показали "барсы": у них самый высокий процент. Остальные также подтягиваются. Это дальнобойные дроны, которые почти как ракеты. И сейчас они показывают где-то 30% сбиваемости. Но все растет", - сказал глава государства.

Он отметил, что Украина производит эти дроны-перехватчики совместно с Германией.

"Мы благодарны Германии. Мы получим 2 тысячи "барсов", которые производим совместно", - сказал президент.

Напомним, что Зеленский также заявил о том, что в Киеве для защиты от реактивных дронов уже установили более 12 турелей, еще 8 дополнительных планируют установить в Киевской области.

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Противодействие Украины реактивным дронам РФ

Российские войска с мая 2026 года начали запускать по Украине новые реактивные беспилотники "Герань-4". Они быстрее и маневреннее предыдущих версий.

У Украины есть четыре потенциальных перехватчика, способных уничтожать реактивные БПЛА. Они уже прошли полевые испытания, однако производство необходимо масштабировать до тысяч единиц.

21 августа ВСУ получили на вооружение первый украинский реактивный перехватчик дронов.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что общий процент сбитых дронов на сегодняшний день составляет 70%, а реактивных - 57%.

Министр обороны Евгений Хмара 29 сентября заявил, что ПВО Воздушных сил должна сбивать российские цели ещё до того, как они долетят до Киева.

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