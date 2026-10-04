Защита от реактивных дронов: в Киеве установили более 12 турелей, - Зеленский
В Киеве для защиты от реактивных дронов уже установлено более 12 турелей, еще 8 дополнительных планируется установить в Киевской области.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного с канцлером Фридрихом Мерцем общения с журналистами в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно
Так, относительно мер, принимаемых для защиты от реактивных БПЛА, Зеленский сказал: "Начали устанавливать турели. 12 плюс уже поставили в столице, и плюс сейчас еще восемь "пятидесятников" (речь идет об автоматических боевых модулях (турелях), разработанных под пулеметы 50-го калибра, – ред.) в Киевской области дополнительно будут устанавливаться".
Необходима комбинированная защита
По словам президента, против новых угроз нужна комбинированная защита. Он добавил, что россияне сейчас будут делать ставку именно на реактивные дроны и баллистику.
"Что касается массированных ударов, примерно таких, какие мы сейчас видим, я считаю, что они будут направлены не на количество, а на качество, переходя от (использования, – ред.) обычных шахидов к максимальному применению реактивных", – сказал он.
Противодействие Украины реактивным дронам РФ
- Российские войска с мая 2026 года начали запускать по Украине новые реактивные беспилотники "Герань-4". Они быстрее и маневреннее предыдущих версий.
- У Украины есть четыре потенциальных перехватчика, способных уничтожать реактивные БПЛА. Они уже прошли полевые испытания, однако производство необходимо масштабировать до тысяч единиц.
- 21 августа ВСУ получили на вооружение первый украинский реактивный перехватчик дронов.
- 28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что общий процент сбитых дронов на сегодняшний день составляет 70%, а реактивных - 57%.
- Министр обороны Евгений Хмара 29 сентября заявил, что ПВО Воздушных сил должна сбивать российские цели еще до того, как они долетят до Киева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль