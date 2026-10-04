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Новости Реактивный шахед
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Защита от реактивных дронов: в Киеве установили более 12 турелей, - Зеленский

Зеленский о защите от реактивных дронов

В Киеве для защиты от реактивных дронов уже установлено более 12 турелей, еще 8 дополнительных планируется установить в Киевской области.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного с канцлером Фридрихом Мерцем общения с журналистами в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно

Так, относительно мер, принимаемых для защиты от реактивных БПЛА, Зеленский сказал: "Начали устанавливать турели. 12 плюс уже поставили в столице, и плюс сейчас еще восемь "пятидесятников" (речь идет об автоматических боевых модулях (турелях), разработанных под пулеметы 50-го калибра, – ред.) в Киевской области дополнительно будут устанавливаться".

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Необходима комбинированная защита

По словам президента, против новых угроз нужна комбинированная защита. Он добавил, что россияне сейчас будут делать ставку именно на реактивные дроны и баллистику.

"Что касается массированных ударов, примерно таких, какие мы сейчас видим, я считаю, что они будут направлены не на количество, а на качество, переходя от (использования, – ред.) обычных шахидов к максимальному применению реактивных", – сказал он.

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Противодействие Украины реактивным дронам РФ

  • Российские войска с мая 2026 года начали запускать по Украине новые реактивные беспилотники "Герань-4". Они быстрее и маневреннее предыдущих версий.
  • У Украины есть четыре потенциальных перехватчика, способных уничтожать реактивные БПЛА. Они уже прошли полевые испытания, однако производство необходимо масштабировать до тысяч единиц.
  • 21 августа ВСУ получили на вооружение первый украинский реактивный перехватчик дронов.
  • 28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что общий процент сбитых дронов на сегодняшний день составляет 70%, а реактивных - 57%.
  • Министр обороны Евгений Хмара 29 сентября заявил, что ПВО Воздушных сил должна сбивать российские цели еще до того, как они долетят до Киева.

Автор: 

Зеленский Владимир (26047) дроны (8312)
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Топ комментарии
+24
Боже, заткни вже йому рота назавжди! Невже там немає жодного, хто б просто дав би йому пі*дюліну і просто сказав би: "Не пи*ди того, чого не треба!". Де ж ті "знесуни", що обіцяли "знесемо і цього"?
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04.10.2026 15:55 Ответить
+18
Турелі проти реактивних шахедів? Дійсно Гівнокомандувач України, а що ще чекати від 4-х разового ухилянта! Стратех ****! 🤬
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04.10.2026 15:55 Ответить
+12
а Ти яком боком до турелів.??? і тут "зелене лайно " притулилося..
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04.10.2026 15:55 Ответить

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