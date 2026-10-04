Защита от реактивных дронов: в Киеве установили более 12 турелей, - Зеленский

В Киеве для защиты от реактивных дронов уже установлено более 12 турелей, еще 8 дополнительных планируется установить в Киевской области.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного с канцлером Фридрихом Мерцем общения с журналистами в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно

Так, относительно мер, принимаемых для защиты от реактивных БПЛА, Зеленский сказал: "Начали устанавливать турели. 12 плюс уже поставили в столице, и плюс сейчас еще восемь "пятидесятников" (речь идет об автоматических боевых модулях (турелях), разработанных под пулеметы 50-го калибра, – ред.) в Киевской области дополнительно будут устанавливаться".

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Необходима комбинированная защита

По словам президента, против новых угроз нужна комбинированная защита. Он добавил, что россияне сейчас будут делать ставку именно на реактивные дроны и баллистику.

"Что касается массированных ударов, примерно таких, какие мы сейчас видим, я считаю, что они будут направлены не на количество, а на качество, переходя от (использования, – ред.) обычных шахидов к максимальному применению реактивных", – сказал он.

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Противодействие Украины реактивным дронам РФ