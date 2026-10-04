Захист від реактивних дронів: у Києві встановили понад 12 турелей, - Зеленський
У Києві для захисту від реактивних дронів уже встановили понад 12 турелей, ще 8 додаткових планують встановити у Київській області.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільного з канцлером Фрідріхом Мерцом спілкування з журналістами у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо
Так, стосовно заходів, які вживаються для захисту від реактивних БпЛА, Зеленський сказав: "Почали ставити турелі. 12 плюс вже поставили в столиці, і плюс зараз ще вісім п’ятдесятників (йдеться про автоматичні бойові модулі (турелі), розроблені під кулемети 50-го калібру, – ред.) на Київську область додаткових буде встановлюватись".
Потрібен комбінований захист
За словами президента, проти нових загроз потрібен комбінований захист. Він додав, що росіяни зараз будуть ставити саме на реактивні дрони та балістику.
"Що стосується масованих ударів, приблизно такі удари, які ми зараз бачимо, я вважаю, що вони будуть йти не в кількість, а в якість, переходити з (використання, – ред.) звичайних шахедів до максимального застосування реактивних", - сказав він.
Протидія України реактивним дронам РФ
- Російські війська з травня 2026 року почали запускати по Україні нові реактивні безпілотники "Герань-4". Вони швидші й маневреніші за попередні версії.
- Україна має чотири потенційні перехоплювачі, здатні знищувати реактивні БпЛА. Вони вже пройшли польові випробування, однак виробництво необхідно масштабувати до тисяч одиниць.
- 21 серпня ЗСУ отримали на озброєння перший український реактивний перехоплювач дронів.
- 28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що загальний відсоток збиття дронів на сьогодні становить 70%, а реактивних – 57%.
- Міністр оборони Євгеній Хмара 29 вересня заявив, що ППО Повітряних сил має збивати російські цілі ще до того, як вони долетять до Києва.
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