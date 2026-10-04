Перехоплювачі "Барси" показали найвищий відсоток збиття реактивних дронів, - Зеленський

Індустрія дронів

Найвищий відсоток збиття російських реактивних дронів показали перехоплювачі "Барси". Вони досягли показника перехоплення ворожих цілей близько 30%.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Ефективність "Барсів"

"Щодо дронів-перехоплювачів. Позитивні результати показали "барси": у них найвищий відсоток. Інші також підтягуються. Це далекобійні дрони, які майже ракети. І зараз вони показують десь 30% збиття. Але все зростає", - сказав глава держави.

Він зазначив, що Україна виробляє ці дрони-перехоплювачі спільно з Німеччиною.

"Ми вдячні Німеччині. Ми отримаємо 2 тисячі "барсів", які разом виробляємо", - сказав президент.

Нагадаємо, що також Зеленський заявив про те, що у Києві для захисту від реактивних дронів уже встановили понад 12 турелей, ще 8 додаткових планують встановити у Київській області.

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Протидія України реактивним дронам РФ

Російські війська з травня 2026 року почали запускати по Україні нові реактивні безпілотники "Герань-4". Вони швидші й маневреніші за попередні версії.

Україна має чотири потенційні перехоплювачі, здатні знищувати реактивні БпЛА. Вони вже пройшли польові випробування, однак виробництво необхідно масштабувати до тисяч одиниць.

21 серпня ЗСУ отримали на озброєння перший український реактивний перехоплювач дронів.

28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що загальний відсоток збиття дронів на сьогодні становить 70%, а реактивних – 57%.

Міністр оборони Євгеній Хмара 29 вересня заявив, що ППО Повітряних сил має збивати російські цілі ще до того, як вони долетять до Києва.

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