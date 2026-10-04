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Новини Протидія безпілотникам РФ Індустрія дронів
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Перехоплювачі "Барси" показали найвищий відсоток збиття реактивних дронів, - Зеленський

Індустрія дронів

збиття шахеда

Найвищий відсоток збиття російських реактивних дронів показали перехоплювачі "Барси". Вони досягли показника перехоплення ворожих цілей близько 30%.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом у Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Ефективність "Барсів"

"Щодо дронів-перехоплювачів. Позитивні результати показали "барси": у них найвищий відсоток. Інші також підтягуються. Це далекобійні дрони, які майже ракети. І зараз вони показують десь 30% збиття. Але все зростає", - сказав глава держави.

Він зазначив, що Україна виробляє ці дрони-перехоплювачі спільно з Німеччиною.

"Ми вдячні Німеччині. Ми отримаємо 2 тисячі "барсів", які разом виробляємо", - сказав президент.

Нагадаємо, що також Зеленський заявив про те, що у Києві для захисту від реактивних дронів уже встановили понад 12 турелей, ще 8 додаткових планують встановити у Київській області.

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Протидія України реактивним дронам РФ

  • Російські війська з травня 2026 року почали запускати по Україні нові реактивні безпілотники "Герань-4". Вони швидші й маневреніші за попередні версії.
  • Україна має чотири потенційні перехоплювачі, здатні знищувати реактивні БпЛА. Вони вже пройшли польові випробування, однак виробництво необхідно масштабувати до тисяч одиниць.
  • 21 серпня ЗСУ отримали на озброєння перший український реактивний перехоплювач дронів.
  • 28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що загальний відсоток збиття дронів на сьогодні становить 70%, а реактивних – 57%.
  • Міністр оборони Євгеній Хмара 29 вересня заявив, що ППО Повітряних сил має збивати російські цілі ще до того, як вони долетять до Києва.

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Автор: 

Німеччина (6608) Зеленський Володимир (27200) виробництво (796) перехоплювач (216) реактивний шахед (55)
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Топ коментарі
+6
Спеціаліст по роялю --все знає. Правда не знає як побороти корупцію своїх друзів і розекрадання бюджету і як виграти війну проти кацапів .
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04.10.2026 17:53 Відповісти
+2
він забув сказати, що кожний перехоплювач, скумбрія та її підписники наводили, по старинці повідомляючи про їх маршрути, з відповідну мзду!! подав на присвоєння їй убд та звання "скумбрія-героіна"
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04.10.2026 17:54 Відповісти
+1
Ну логічно що якщо інші дрони збивають 1% реактивних шахедів а барси збивають аж 2% то це аж вдвічі ефективніше ніж інші. Але в сумі це повна срака
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04.10.2026 17:52 Відповісти

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