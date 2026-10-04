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Новини Протидія безпілотникам РФ
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Україна розробила нову ракету "Ніка" проти реактивних "шахедів" та успішно випробувала перехоплювач "Спис", - Зеленський

зеленський

Україна розробила нову малу ракету під назвою "Ніка", яка призначену для збиття реактивних дронів типу "шахед". Також успішно протестовано новий українсько-німецький перехоплювач "Спис".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Поява ракети "Ніка"

"З'являється у нас нова мала ракета "Ніка" проти реактивних шахедів. Всі позитивно, німці і ми, позитивно реагуємо. Там буде випробування. Поки що дивимось, що може бути позитив",- розповів глава держави.

Успішне тестування "Списа"

Крім того, президент повідомив про успішний тест нового українсько-німецького перехоплювача "Спис".

"Важливо, що сьогодні ми чули про тест нашого нового перехоплювача, німецько-український перехоплювач Спис. Був позитивний тест. Дякуємо компаніям та систем",- додав Зеленський.

Читайте також: Перехоплювачі "Барси" показали найвищий відсоток збиття реактивних дронів, - Зеленський

Нагадаємо:

  • Також Зеленський заявляв, що найвищий відсоток збиття російських реактивних дронів показали перехоплювачі "Барси". Вони досягли показника перехоплення ворожих цілей близько 30%.
  • Крім того, глава держави заявляв, що у другій половині жовтня мають з'явитися результати щодо протидії російським реактивним дронам за допомогою малих ракет.

Читайте також: Україна до кінця жовтня почне застосовувати малі ракети проти реактивних дронів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27200) ракети (4384) перехоплення (404) реактивний шахед (55)
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Топ коментарі
+14
Схоже, ці мультики з ракетами показують лише Зєлєнскому. Про "ефективність" цих ракет свідчить те, що ми спостерігаємо щодня при атаках реактивних шахедів на українські міста і зокрема на Київ. Хоча ці ракети можливо справді ефективні при розпилі оборонного б'юджету.
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04.10.2026 20:22 Відповісти
+12
Нє, із такою кількісттю обіцянок зробити " 300 Фламінго до кінця 2025 року", доведеця Бубочку в солідолі змащувати і запускати проти реактивних Гєранєй біля Північного і Південного мосту одночасно
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04.10.2026 20:22 Відповісти
+9
Як завжди, в єдиному екземплярі.
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04.10.2026 20:20 Відповісти

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