Україна розробила нову ракету "Ніка" проти реактивних "шахедів" та успішно випробувала перехоплювач "Спис", - Зеленський

Україна розробила нову малу ракету під назвою "Ніка", яка призначену для збиття реактивних дронів типу "шахед". Також успішно протестовано новий українсько-німецький перехоплювач "Спис".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поява ракети "Ніка"

"З'являється у нас нова мала ракета "Ніка" проти реактивних шахедів. Всі позитивно, німці і ми, позитивно реагуємо. Там буде випробування. Поки що дивимось, що може бути позитив",- розповів глава держави.

Успішне тестування "Списа"

Крім того, президент повідомив про успішний тест нового українсько-німецького перехоплювача "Спис".

"Важливо, що сьогодні ми чули про тест нашого нового перехоплювача, німецько-український перехоплювач Спис. Був позитивний тест. Дякуємо компаніям та систем",- додав Зеленський.

Читайте також: Перехоплювачі "Барси" показали найвищий відсоток збиття реактивних дронів, - Зеленський

Нагадаємо:

Також Зеленський заявляв, що найвищий відсоток збиття російських реактивних дронів показали перехоплювачі "Барси". Вони досягли показника перехоплення ворожих цілей близько 30%.

Крім того, глава держави заявляв, що у другій половині жовтня мають з'явитися результати щодо протидії російським реактивним дронам за допомогою малих ракет.

Читайте також: Україна до кінця жовтня почне застосовувати малі ракети проти реактивних дронів, - Зеленський