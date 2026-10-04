Україна до кінця жовтня почне застосовувати малі ракети проти реактивних дронів, - Зеленський

У другій половині жовтня мають з'явитися результати щодо протидії російським реактивним дронам за допомогою малих ракет.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом спілкування з журналістами у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Програма малих ракет

"Програма малих ракет. Не буду казати зараз про назви. Їх кілька видів. Ми, вочевидь, побачимо результат у цьому місяці. У кінці, у другій половині цього місяця", – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що масоване виробництво залежить від того, яким буде результат.

"Але якщо буде результат, одразу ми зможемо вийти на нормальну кількість відповідного продукту", – додав він.

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Використання F-16

Крім того, Зеленський розповів, що наразі триває робота над тим, щоб літаки F-16 використовували 5-6 тис. 20 мм снарядів на добу.

"F-16 дуже сильно допомагають, 20-міліметрова амуніція добре працює. Зараз ми працюємо над тим, щоби 5-6 тисяч відповідної амуніції у нас було на добу. Це дуже непросте завдання, ми над цим працюємо і дякуємо Німеччині також за підтримку цього напрямку. Це точно нас посилить", - сказав президент.

Також Зеленський повідомив про контакти з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском щодо боєприпасів. Крім цього, проводяться переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном і представниками Норвегії та Швеції.

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