Украина до конца октября начнет применять малые ракеты против реактивных дронов, - Зеленский

Во второй половине октября должны появиться результаты по противодействию российским реактивным дронам с помощью малых ракет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с канцлером Германии Фридрихом Мерцем общения с журналистами в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Программа малых ракет

"Программа малых ракет. Не буду сейчас говорить о названиях. Их несколько видов. Мы, очевидно, увидим результат в этом месяце. В конце, во второй половине этого месяца", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что массовое производство зависит от того, каким будет результат.

"Но если будет результат, мы сразу сможем выйти на нормальный объем производства соответствующей продукции", - добавил он.

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Использование F-16

Кроме того, Зеленский рассказал, что в настоящее время ведется работа над тем, чтобы самолеты F-16 использовали 5–6 тыс. 20-мм снарядов в сутки.

"F-16 очень сильно помогают, 20-миллиметровые боеприпасы хорошо работают. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у нас было 5–6 тысяч соответствующих боеприпасов в сутки. Это очень непростая задача, мы над этим работаем и благодарим Германию также за поддержку в этом направлении. Это точно укрепит наши позиции", - сказал президент.

Также Зеленский сообщил о контактах с премьер-министром Польши Дональдом Туском по поводу боеприпасов. Кроме того, ведутся переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителями Норвегии и Швеции.

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